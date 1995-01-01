Миранчук вывел «Локомотив» вперед в матче с «Ювентусом»

Ребята, как бы матч не закончился, уже спасибо за первый тайм и эмоции. Вспоминаются сразу все комментарии, что локо не место в лч и тд. Пошли такие комментаторы всерьёз и надолго! Только Локо, только победа!
В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». На 30 минуте счет открыл полузащитник россиян Алексей Миранчук.
Футболист точно пробил под перекладину. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Турине.
- Миранчук в сентябре восстанавливался от травмы.
- В онлайн-режиме «Локомотив» опережает в таблице группы «Ювентус».
- Согласно статистике, в текущем матче должен забить Криштиану Роналду.