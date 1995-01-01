Миранчук вывел «Локомотив» вперед в матче с «Ювентусом»

В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». На 30 минуте счет открыл полузащитник россиян Алексей Миранчук.

Футболист точно пробил под перекладину. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Турине.