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    Миранчук вывел «Локомотив» вперед в матче с «Ювентусом»

    В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». На 30 минуте счет открыл полузащитник россиян Алексей Миранчук.

    Футболист точно пробил под перекладину. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Турине.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1054

      PUZIAKA 6 минут назад

      Ребята, как бы матч не закончился, уже спасибо за первый тайм и эмоции. Вспоминаются сразу все комментарии, что локо не место в лч и тд. Пошли такие комментаторы всерьёз и надолго! Только Локо, только победа!

      3
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      Рейтинг: +311

      mirspirs 8 минут назад

      Ща тут кукарек с сухиной вылезет, вместе дружком своим баратом

      0
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      Рейтинг: +253

      MrNao1 9 минут назад

      Локо – молодцы! Ждём победы!

      4
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      Рейтинг: +1057

      Bozigit > MrNao1 6 минут назад

      Хотел плюс поставить. Промахнулся. Главное что бы Локо не промахнулся

      2
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      Рейтинг: +297

      Artemka444 9 минут назад

      МолОдцы
      Продержаться еще тайм нужно)))

      4
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      Рейтинг: +292

      sergeyshubin 9 минут назад

      Ну еще второй тайм впереди))) а за первый даже не 5+ а 10+, удержали и забили!!! Надо еще забивать!!!

      1
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      Рейтинг: -20796

      пьяныйхоровод 10 минут назад

      Что скажут скептики ? Повезло ? Немного - да . Гол заслуженный , трудовой . Кристина и Ко обескуражены и будут нервничать , спешить и ошибаться . Этим можно и нужно(!) воспользоваться .

      4
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      Рейтинг: +1057

      Bozigit 10 минут назад

      Неплохой задел в первом тайме

      0
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      Рейтинг: +1057

      Bozigit 11 минут назад

      Во втором тайме они отличатся. Будет пенальти. Роналду забьет

      0
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      Рейтинг: +22

      ola1a 12 минут назад

      красавчики, так держать!

      2
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      Рейтинг: +295

      xkixerx 12 минут назад

      наверно 1 только я верил!!!!!!!!!!!!!! все друзья знакомые, комментаторы, "эксперты" пророчили разгром. ХРЕН ВАМ!!!!!!!!!!!!!! со всю вашу харю ХРЕН!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +4609

      _Marqella_ > xkixerx 10 минут назад

      матч ещё не закончился, чего ты истеришь...))

      1
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      Рейтинг: +295

      xkixerx > _Marqella_ 7 минут назад

      как бы этот матч не закончился, это уже победа, лично для меня! Локо бьется!!! Юве играет худший тайм в сезоне, мне уже достаточно этого гола!!! с каким бы счетом матч не кончился по крайней мере это не стыдно!!!!

      p.s. Привет ЦСКА и Краснодару

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