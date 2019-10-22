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  • Журналист Конов: «Дженоа» не рассматривал Карреру. После увольнения у него не было конкретных предложений из Европы»

Журналист Конов: «Дженоа» не рассматривал Карреру. После увольнения у него не было конкретных предложений из Европы»

22 октября 2019, 22:10
8

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов опроверг информацию, что «Дженоа» рассматривал на пост главного тренера Массимо Карреру. Уже год итальянец находится без работы.

«Массимо и не рассматривался «Дженоа», и в Европе после увольнения из «Спартака» предложений конкретных не было», – утверждает Конов в телеграме.

  • «Дженоа» набрала пять очков в восьми турах Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице.
  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
  • Под руководством итальянца москвичи стали чемпионами.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Дженоа Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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батог
1571775163
Конов - дерьмо !
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Аналитика от паралитика
1571789999
Во тип все про всех знает. Прям ванга спортивной журналистики
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InterMilLano1908
1571796927
Ну я больше верю Ди марцио как инсайдеру, а не этой щлюхи
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Ollegator
1571819457
Даже если бы это была правда, о чём новость?) Тут к гадалке не ходи чья-то заказуха, или личная неприязнь..
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zigbert
1571830690
Откуда у него такая уверенность?
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oyabun
1571838645
Что Кононов, что Конов - обоим доверия нет!
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momwig_
1571918777
Конов - трепло. Так это или не так - совсем не связано с тем, что он об этом (или о чем-то другом) говорит. Поэтому и относиться к его трепу надо соответственно. Он говорит не потому что знает, а потому что ему надо выдавать эту лапшу.
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