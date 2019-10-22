Журналист Конов: «Дженоа» не рассматривал Карреру. После увольнения у него не было конкретных предложений из Европы»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов опроверг информацию, что «Дженоа» рассматривал на пост главного тренера Массимо Карреру. Уже год итальянец находится без работы.
«Массимо и не рассматривался «Дженоа», и в Европе после увольнения из «Спартака» предложений конкретных не было», – утверждает Конов в телеграме.
- «Дженоа» набрала пять очков в восьми турах Серии А и занимает 19-е место в турнирной таблице.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
- Под руководством итальянца москвичи стали чемпионами.
Источник: телеграм-канал Василия Конова