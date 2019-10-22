Журналист Конов: «Дженоа» не рассматривал Карреру. После увольнения у него не было конкретных предложений из Европы»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов опроверг информацию, что «Дженоа» рассматривал на пост главного тренера Массимо Карреру. Уже год итальянец находится без работы.

«Массимо и не рассматривался «Дженоа», и в Европе после увольнения из «Спартака» предложений конкретных не было», – утверждает Конов в телеграме.