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  • Эмери – о поражении от «Шеффилда»: «Арсенал» заслуживал большего»

Эмери – о поражении от «Шеффилда»: «Арсенал» заслуживал большего»

22 октября 2019, 06:52
3

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча 9-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

«Мы не заслуживали поражения. Они забили в одной атаке. Прежде всего, мы должны стать лучше и не пропускать такие голы. Когда у нас были возможности атаковать, мы создали больше моментов, чем «Шеффилд», но сегодня не забили.

Мы заслуживали большего, но они пропускают меньше всех в АПЛ, и когда они забили первыми, стало сложно. У нас в каждом матче есть вызов. Сегодня у нас была большая задача – получить три очка. Мы играем с молодыми футболистами в составе, которые набираются опыта, но самое важное – побеждать. Результат – это одно, но мы можем провести анализ с позитивом», – сказал Эмери.

  • «Арсенал» уступил «Шеффилду» со счетом 0:1.
  • Лондонцы прервали свою серию из восьми матчей без поражений.

«Арсенал» впервые с 2006 года не сумел забить на выезде новичку АПЛ. Тогда лондонцы тоже проиграли «Шеффилду»

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед Арсенал Эмери Унаи
Комментарии (3)
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LMI
1571718311
Да ничего не заслуживает сегодняшний Арсенал. Мертвая команда, без характера (его потеряли еще при Венгере), без мысли на поле, без игры
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Freddi555
1571719693
Тренеришка из за тебя ставка не сыграла клоун
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Санёк 17
1571728062
Помню эту оправдание ещё когда он тренировал Севилии
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