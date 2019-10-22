Эмери – о поражении от «Шеффилда»: «Арсенал» заслуживал большего»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча 9-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

«Мы не заслуживали поражения. Они забили в одной атаке. Прежде всего, мы должны стать лучше и не пропускать такие голы. Когда у нас были возможности атаковать, мы создали больше моментов, чем «Шеффилд», но сегодня не забили.

Мы заслуживали большего, но они пропускают меньше всех в АПЛ, и когда они забили первыми, стало сложно. У нас в каждом матче есть вызов. Сегодня у нас была большая задача – получить три очка. Мы играем с молодыми футболистами в составе, которые набираются опыта, но самое важное – побеждать. Результат – это одно, но мы можем провести анализ с позитивом», – сказал Эмери.

«Арсенал» уступил «Шеффилду» со счетом 0:1.

Лондонцы прервали свою серию из восьми матчей без поражений.

«Арсенал» впервые с 2006 года не сумел забить на выезде новичку АПЛ. Тогда лондонцы тоже проиграли «Шеффилду»