Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Эмери – о поражении от «Шеффилда»: «Арсенал» заслуживал большего»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча 9-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

    «Мы не заслуживали поражения. Они забили в одной атаке. Прежде всего, мы должны стать лучше и не пропускать такие голы. Когда у нас были возможности атаковать, мы создали больше моментов, чем «Шеффилд», но сегодня не забили.

    Мы заслуживали большего, но они пропускают меньше всех в АПЛ, и когда они забили первыми, стало сложно. У нас в каждом матче есть вызов. Сегодня у нас была большая задача – получить три очка. Мы играем с молодыми футболистами в составе, которые набираются опыта, но самое важное – побеждать. Результат – это одно, но мы можем провести анализ с позитивом», – сказал Эмери.

    • «Арсенал» уступил «Шеффилду» со счетом 0:1.
    • Лондонцы прервали свою серию из восьми матчей без поражений.

    «Арсенал» впервые с 2006 года не сумел забить на выезде новичку АПЛ. Тогда лондонцы тоже проиграли «Шеффилду»

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:52
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +570

      Санёк 17 3 минуты назад

      Помню эту оправдание ещё когда он тренировал Севилии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      Freddi555 2 часа назад

      Тренеришка из за тебя ставка не сыграла клоун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      LMI 2 часа назад

      Да ничего не заслуживает сегодняшний Арсенал. Мертвая команда, без характера (его потеряли еще при Венгере), без мысли на поле, без игры

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74166
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru