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    РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», не реализовав два пенальти

    В матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» – 1:1. На гол полузащитника гостей Андрея Мостового точным ударом с пенальти ответил полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий.

    «Арсенал» остался на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Сочи» расположился на 13-й строчке – 13 баллов.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Арсенал (Тула) – Сочи – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мостовой, 6; 1:1 – Ломовицкий, 43 (с пенальти).

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Бауэр, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко (Тудорие, 80), Э. Кангва (Лесовой, 69).

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Миладинович, Калугин, Нобоа, Померко, Цаллагов (Полоз, 77), Мостовой, Бурмистров (Маргасов, 83), А. Заболотный (Набиуллин, 68).

    Предупреждения: Луценко, 31; Бауэр, 42; Э. Кангва, 57; Беляев, 60 – Заболотный, 1; Кудряшов, 42; Калугин, 45; Миладинович, 62; Бурмистров, 66.

    Удаление: нет – Кудряшов, 64.

    Незабитые пенальти: Луценко, 27; Ломовицкий, 54 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3116

      BarStep 34 минуты назад

      По географии Мешкову двойка.. Тула - это не Московская обл, да и Дмитров далеко не Тульская.. Смешной парень однако..

      0
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      Рейтинг: +4775

      ilichkadr 1 час назад

      Оба пеналя судья выдумал. Первый пенальти это песня! Нападающий туляков подпрыгнул так, что казалось косой срубили беднягу. Судья почему то в VAR не соизволил посмотреть. Второй - не заслуживает внимания. Комбаров мяч выбивал из штрафной сочинцев ну, и наступили ему на ногу уже без мяча. Игровой момент.

      0
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      Рейтинг: +3508

      Yev 1 час назад

      Да уж, зажгли ребятушки. И что интересно, все пенальти по делу, а вот гол отменили зря. Класса было не много, но желание зашкаливало.
      Кудряшов, честно говоря, сегодня черезчур гримасничал и переигрывал в актерстве, проще надо быть, Федя.
      Джанаев на кураже, выдал шикарный матч, но надо посмотреть вдлинную, иногда за шедевром следует серость и посредственность, в любом случае, удачи киперу!

      0
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      Рейтинг: -26

      Вальдемар IV 1 час назад

      три пенки, скоро газпром обгонят

      -1
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      Рейтинг: +6937

      Вомбат 1 час назад

      Что творит Джанаев! Это уму непостижимо.

      3
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      Рейтинг: +324

      alarm 1 час назад

      позор спартаку!

      1
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      Рейтинг: +34227

      portero 1 час назад

      После игр в ЛЕ, что еще ждать от Тулы

      1
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      Рейтинг: +34227

      portero 1 час назад

      Да уж и 30 минут в большинстве, Сочи с ничьей , выстояли.

      3
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      Рейтинг: +3839

      sochi-2013 1 час назад

      Про Джанаева, беру свои слова обратно. Молодцы!

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      Рейтинг: +34614

      MaxRnD > sochi-2013 26 минут назад

      Со времён Ростова Джанаич - ТОП !
      Бердыев тогда оживил мёртвого вратаря ))

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