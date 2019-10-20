РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», не реализовав два пенальти

В матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» – 1:1. На гол полузащитника гостей Андрея Мостового точным ударом с пенальти ответил полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий.

«Арсенал» остался на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Сочи» расположился на 13-й строчке – 13 баллов.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Арсенал (Тула) – Сочи – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мостовой, 6; 1:1 – Ломовицкий, 43 (с пенальти).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Бауэр, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко (Тудорие, 80), Э. Кангва (Лесовой, 69).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Миладинович, Калугин, Нобоа, Померко, Цаллагов (Полоз, 77), Мостовой, Бурмистров (Маргасов, 83), А. Заболотный (Набиуллин, 68).

Предупреждения: Луценко, 31; Бауэр, 42; Э. Кангва, 57; Беляев, 60 – Заболотный, 1; Кудряшов, 42; Калугин, 45; Миладинович, 62; Бурмистров, 66.

Удаление: нет – Кудряшов, 64.

Незабитые пенальти: Луценко, 27; Ломовицкий, 54 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ