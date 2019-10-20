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РПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», не реализовав два пенальти

20 октября 2019, 18:25
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В матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» – 1:1. На гол полузащитника гостей Андрея Мостового точным ударом с пенальти ответил полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий.

«Арсенал» остался на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Сочи» расположился на 13-й строчке – 13 баллов.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Арсенал (Тула) – Сочи – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мостовой, 6; 1:1 – Ломовицкий, 43 (с пенальти).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Бауэр, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко (Тудорие, 80), Э. Кангва (Лесовой, 69).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Мевля, Миладинович, Калугин, Нобоа, Померко, Цаллагов (Полоз, 77), Мостовой, Бурмистров (Маргасов, 83), А. Заболотный (Набиуллин, 68).

Предупреждения: Луценко, 31; Бауэр, 42; Э. Кангва, 57; Беляев, 60 – Заболотный, 1; Кудряшов, 42; Калугин, 45; Миладинович, 62; Бурмистров, 66.

Удаление: нет – Кудряшов, 64.

Незабитые пенальти: Луценко, 27; Ломовицкий, 54 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Сочи
Комментарии (12)
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sochi-2013
1571585510
Про Джанаева, беру свои слова обратно. Молодцы!
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portero
1571585588
Да уж и 30 минут в большинстве, Сочи с ничьей , выстояли.
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portero
1571585673
После игр в ЛЕ, что еще ждать от Тулы
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Вомбат
1571585987
Что творит Джанаев! Это уму непостижимо.
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Вальдемар IV
1571586626
три пенки, скоро газпром обгонят
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Yev
1571587312
Да уж, зажгли ребятушки. И что интересно, все пенальти по делу, а вот гол отменили зря. Класса было не много, но желание зашкаливало. Кудряшов, честно говоря, сегодня черезчур гримасничал и переигрывал в актерстве, проще надо быть, Федя. Джанаев на кураже, выдал шикарный матч, но надо посмотреть вдлинную, иногда за шедевром следует серость и посредственность, в любом случае, удачи киперу!
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ilichkadr
1571587505
Оба пеналя судья выдумал. Первый пенальти это песня! Нападающий туляков подпрыгнул так, что казалось косой срубили беднягу. Судья почему то в VAR не соизволил посмотреть. Второй - не заслуживает внимания. Комбаров мяч выбивал из штрафной сочинцев ну, и наступили ему на ногу уже без мяча. Игровой момент.
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BarStep
1571590148
По географии Мешкову двойка.. Тула - это не Московская обл, да и Дмитров далеко не Тульская.. Смешной парень однако..
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фанат джигурды
1571599967
Ломовицкий только мяч из рук вратаря хорошо выбивает под радостные вопли не знающего правил Чердака.
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paracetamol
1571604579
Джанаев - Мешков 2-1!
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