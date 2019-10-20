Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот «Реала»

В матче 9-го тура Примеры «Реал» в гостях проиграл «Мальорке» со счетом 0:1.
Мадридцы пропустили на 7-й минуте от ивуарийского полузащитника Лаго Джуниора. Этот удар оказался единственным в створ ворот столичной команды за все 90 минут.
Opta сообщает, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил девять голов после 14 последних ударов в створ его ворот. То есть бельгиец спас только в 36% случаев.
- Летом 2018 года «Реал» купил Куртуа у «Челси» за 35 миллионов евро
- Стороны заключили контракт до июня 2024 года.
- В составе мадридской команды бельгиец провeл 44 матча и пропустил 60 голов.
Источник: Opta