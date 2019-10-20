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  • Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот «Реала»

Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот «Реала»

20 октября 2019, 11:31
10

В матче 9-го тура Примеры «Реал» в гостях проиграл «Мальорке» со счетом 0:1.

Мадридцы пропустили на 7-й минуте от ивуарийского полузащитника Лаго Джуниора. Этот удар оказался единственным в створ ворот столичной команды за все 90 минут.

Opta сообщает, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил девять голов после 14 последних ударов в створ его ворот. То есть бельгиец спас только в 36% случаев.

  • Летом 2018 года «Реал» купил Куртуа у «Челси» за 35 миллионов евро
  • Стороны заключили контракт до июня 2024 года.
  • В составе мадридской команды бельгиец провeл 44 матча и пропустил 60 голов.

Источник: Opta
Испания. Примера Мальорка Реал Куртуа Тибо
Комментарии (10)
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Artemka444
1571561342
Нужно Срочно его продавать!!!
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panmon
1571562679
Он до сих пор топит за Атлетико!
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filosof sparty
1571563503
Высокомерие никогда добром не кончается
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Masteralex
1571564005
где-то в ПСЖ сейчас ржёт костариканец, пропустивший 3 гола за последние 8 матчей
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Nesterenko
1571565202
Настоящей дуростью было садить на лавку Наваса.
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portero
1571565695
Рекорды они бывают разные, с приставкой анти...
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Dark_Soul
1571566662
Вот что значит коммерция Переса) лучшего пинком под зад, худшего но распиаренного в основу)
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АИН-27
1571582731
Не факт, что это прям вина Куртуа. Вратарь не все может вытащить, если у команды нет игры. А Реала ее нет давно. Тем не менее, тупая идея фикс купить Де Хеа, переросла в еще более тупую идею покупки Куртуа, который свои лучшие сезоны оставил в Атлетико. Тем временем, слили классного и безпроблемного Наваса.
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fedser
1571654520
Вернуть в челси!
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