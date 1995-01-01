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    Куртуа пропустил 9 голов после 14 последних ударов в створ ворот «Реала»

    В матче 9-го тура Примеры «Реал» в гостях проиграл «Мальорке» со счетом 0:1.

    Мадридцы пропустили на 7-й минуте от ивуарийского полузащитника Лаго Джуниора. Этот удар оказался единственным в створ ворот столичной команды за все 90 минут.

    Opta сообщает, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил девять голов после 14 последних ударов в створ его ворот. То есть бельгиец спас только в 36% случаев.

    • Летом 2018 года «Реал» купил Куртуа у «Челси» за 35 миллионов евро
    • Стороны заключили контракт до июня 2024 года.
    • В составе мадридской команды бельгиец провeл 44 матча и пропустил 60 голов.

    Источник: Opta

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4023

      filosof sparty 4 минуты назад

      Высокомерие никогда добром не кончается

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      Рейтинг: +2355

      panmon 18 минут назад

      Он до сих пор топит за Атлетико!

      0
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      Рейтинг: +283

      Artemka444 40 минут назад

      Нужно Срочно его продавать!!!

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