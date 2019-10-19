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    Михаил Кержаков: «Конкуренция с Луневым? Давайте не нагнетать»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопросы журналистов после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).

    «Спасибо болельщикам. Слышал, как они меня сегодня поддерживали. Очень приятно.

    Были ли игра «Ростова» опасной? Не знаю, видите, какой счет? Что тут обсуждать? Сегодня был, наверное, минимальный уровень вовлеченности вратаря в игру. Давайте не будем про конкуренцию с Луневым, нагнетать, вообще не хочу», – отметил Кержаков.

    • В этом сезоне Кержаков сыграл в двух матчах во всех турнирах, пропустив два гола.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +180

      фанат джигурды 25 минут назад

      Лунёва жаль.

      Был очень хорошим вратарём, пока не попал в компостную яму в виде проекта.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +900

      AHTUNGBOL 32 минуты назад

      Блё, редакторы, вам что, сложно в виде диалога скопировать новость???? Читать невозможно...

      1
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