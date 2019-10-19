Михаил Кержаков: «Конкуренция с Луневым? Давайте не нагнетать»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопросы журналистов после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).
«Спасибо болельщикам. Слышал, как они меня сегодня поддерживали. Очень приятно.
Были ли игра «Ростова» опасной? Не знаю, видите, какой счет? Что тут обсуждать? Сегодня был, наверное, минимальный уровень вовлеченности вратаря в игру. Давайте не будем про конкуренцию с Луневым, нагнетать, вообще не хочу», – отметил Кержаков.
- В этом сезоне Кержаков сыграл в двух матчах во всех турнирах, пропустив два гола.
Источник: Sport24