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  • Михаил Кержаков: «Конкуренция с Луневым? Давайте не нагнетать»

Михаил Кержаков: «Конкуренция с Луневым? Давайте не нагнетать»

19 октября 2019, 22:38
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопросы журналистов после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1).

«Спасибо болельщикам. Слышал, как они меня сегодня поддерживали. Очень приятно.

Были ли игра «Ростова» опасной? Не знаю, видите, какой счет? Что тут обсуждать? Сегодня был, наверное, минимальный уровень вовлеченности вратаря в игру. Давайте не будем про конкуренцию с Луневым, нагнетать, вообще не хочу», – отметил Кержаков.

  • В этом сезоне Кержаков сыграл в двух матчах во всех турнирах, пропустив два гола.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Лунев Андрей
Комментарии (3)
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AHTUNGBOL
1571514286
Блё, редакторы, вам что, сложно в виде диалога скопировать новость???? Читать невозможно...
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фанат джигурды
1571514708
Лунёва жаль. Был очень хорошим вратарём, пока не попал в компостную яму в виде проекта.
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paracetamol
1571521160
Оба ловилы примерно равны. Надо чередовать. А вот кого выделить - это Дюпина. Он сегодня выше головы прыгал.
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