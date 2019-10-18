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Кавани может перейти в «Манчестер Юнайтед»

18 октября 2019, 12:36
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает 90min.

По информации источника, английский клуб может подписать уругвайца, если сорвется переход Марио Манджукича из «Ювентуса».

Следующим летом 32-летний футболист станет свободным агентом, поэтому по окончании сезона может достаться «МЮ» бесплатно.

  • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
  • Форвард сыграл 283 матча и забил 195 голов.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Источник: 90min

Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - 163,6 тысячи человек.

Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед ПСЖ Кавани Эдинсон
Комментарии (1)
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ivanthebest
1571404001
Он бы и зимой не помешал... У МЮ нехватка кадров в составе.
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