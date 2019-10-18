Кавани может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает 90min.
По информации источника, английский клуб может подписать уругвайца, если сорвется переход Марио Манджукича из «Ювентуса».
Следующим летом 32-летний футболист станет свободным агентом, поэтому по окончании сезона может достаться «МЮ» бесплатно.
- Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
- Форвард сыграл 283 матча и забил 195 голов.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: 90min
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