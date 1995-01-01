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    Кавани может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает 90min.

    По информации источника, английский клуб может подписать уругвайца, если сорвется переход Марио Манджукича из «Ювентуса».

    Следующим летом 32-летний футболист станет свободным агентом, поэтому по окончании сезона может достаться «МЮ» бесплатно.

    • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
    • Форвард сыграл 283 матча и забил 195 голов.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Источник: 90min

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - 163,6 тысячи человек.

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