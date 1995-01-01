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    «Аяксу» запретили продавать билеты на матч против «Челси»

    Дисциплинарный комитет УЕФА запретил амстердамскому «Аяксу» продавать билеты своим болельщикам на один следующий выездной матч в еврокубках.

    Таким образам, гостевая трибуна «Стэмфорд Бридж» будет закрыта для голландских болельщиков во время матча против «Челси».

    Санкции в отношении «Аякса» последовали по итогам матча Лиги чемпионов с «Валенсией», который прошел 2 октября в Испании.

    • Гостям были предъявлены обвинения в массовых беспорядках и актах вандализма.
    • Ранее «Аякс» уже был наказан условным запретом продавать билеты после матча с «Бенфикой» в ноябре 2018 года.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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