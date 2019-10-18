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«Аяксу» запретили продавать билеты на матч против «Челси»

18 октября 2019, 11:49
3

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил амстердамскому «Аяксу» продавать билеты своим болельщикам на один следующий выездной матч в еврокубках.

Таким образам, гостевая трибуна «Стэмфорд Бридж» будет закрыта для голландских болельщиков во время матча против «Челси».

Санкции в отношении «Аякса» последовали по итогам матча Лиги чемпионов с «Валенсией», который прошел 2 октября в Испании.

  • Гостям были предъявлены обвинения в массовых беспорядках и актах вандализма.
  • Ранее «Аякс» уже был наказан условным запретом продавать билеты после матча с «Бенфикой» в ноябре 2018 года.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Аякс Челси
Комментарии (3)
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TOL47
1571395124
Надо же как нагличанам везет
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Cules2013
1571396026
Лэмпсу +1 к успеху
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