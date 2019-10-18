«Аяксу» запретили продавать билеты на матч против «Челси»

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил амстердамскому «Аяксу» продавать билеты своим болельщикам на один следующий выездной матч в еврокубках.
Таким образам, гостевая трибуна «Стэмфорд Бридж» будет закрыта для голландских болельщиков во время матча против «Челси».
Санкции в отношении «Аякса» последовали по итогам матча Лиги чемпионов с «Валенсией», который прошел 2 октября в Испании.
- Гостям были предъявлены обвинения в массовых беспорядках и актах вандализма.
- Ранее «Аякс» уже был наказан условным запретом продавать билеты после матча с «Бенфикой» в ноябре 2018 года.
Источник: Официальный сайт УЕФА