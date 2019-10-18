«Аяксу» запретили продавать билеты на матч против «Челси»

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил амстердамскому «Аяксу» продавать билеты своим болельщикам на один следующий выездной матч в еврокубках.

Таким образам, гостевая трибуна «Стэмфорд Бридж» будет закрыта для голландских болельщиков во время матча против «Челси».

Санкции в отношении «Аякса» последовали по итогам матча Лиги чемпионов с «Валенсией», который прошел 2 октября в Испании.