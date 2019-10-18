Максименко: «Внимательно изучил график соперников. Сейчас для нас все очки на вес золота»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Рубина» заявил, что для красно-белых важно каждое очко.
«Я внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь. Не могу назвать их легкими. Недооценивать другие команды нельзя ни в коем случае. Сейчас для нас все очки на вес золота», – заявил голкипер.
- Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится завтра, 19 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 16:30 по московскому времени.
- «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 14 очками.
Источник: Инстаграм «Спартака»