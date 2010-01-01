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    Максименко: «Внимательно изучил график соперников. Сейчас для нас все очки на вес золота»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Рубина» заявил, что для красно-белых важно каждое очко.

    «Я внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь. Не могу назвать их легкими. Недооценивать другие команды нельзя ни в коем случае. Сейчас для нас все очки на вес золота», – заявил голкипер.

    • Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится завтра, 19 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 16:30 по московскому времени.
    • «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 14 очками.

    Источник: Инстаграм «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1734

      Борат 43 минуты назад

      Изучил график соперников? График Уфы и рубина что ли???
      Вот умора!

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      Рейтинг: +11084

      sssrspartak 1 час назад

      шансы на медали вы практически потеряли!постарайтесь ходя бы игру свою найти,что бы побороться хотя бы за место в ле!хотя .......все еще может быть!!!

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      Рейтинг: +883

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Капитан неочевидность..

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