Максименко: «Внимательно изучил график соперников. Сейчас для нас все очки на вес золота»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Рубина» заявил, что для красно-белых важно каждое очко.

«Я внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь. Не могу назвать их легкими. Недооценивать другие команды нельзя ни в коем случае. Сейчас для нас все очки на вес золота», – заявил голкипер.