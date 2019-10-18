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  • Максименко: «Внимательно изучил график соперников. Сейчас для нас все очки на вес золота»

Максименко: «Внимательно изучил график соперников. Сейчас для нас все очки на вес золота»

18 октября 2019, 07:50
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Рубина» заявил, что для красно-белых важно каждое очко.

«Я внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь. Не могу назвать их легкими. Недооценивать другие команды нельзя ни в коем случае. Сейчас для нас все очки на вес золота», – заявил голкипер.

  • Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится завтра, 19 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 16:30 по московскому времени.
  • «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 14 очками.

Источник: Инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (2)
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AHTUNGBOL
1571374500
Капитан неочевидность..
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paracetamol
1571412037
Вес золота - одна унция за очко.
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