Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер Польши U-21 об интересе «Динамо»: «Каждый польский тренер мечтает поработать за рубежом»

Тренер Польши U-21 об интересе «Динамо»: «Каждый польский тренер мечтает поработать за рубежом»

17 октября 2019, 18:15
1

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Динамо».

«Каждый польский тренер мечтает поработать за рубежом. Но в данный момент у меня есть обязательства перед Польским футбольным союзом. Мне очень хочется вновь поучаствовать в финальной стадии молодежного Евро. Это моя цель, и я не думаю ни о чем другом. Какие-либо разговоры возможны только после того, как мы прекратим борьбу», – сказал Михневич.

  • Ранее журналист Polsat Sport Цезарий Ковальски сообщил, что Михневич вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Динамо».
  • «Динамо» ищет нового главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова.
  • После 12 туров «Динамо» занимает предпоследнее место в РПЛ, набрав 10 очков.

Источник: Super Express
Россия. Премьер-лига Динамо Польша
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andromend
1571382769
Деньги,выделенные ВТБ успешно Орещук "освоил" и свалил.Теперь пытаются найти бюджетного тренера. Серьезно никто о будущем команды так и не задумался.Силкин как то верно заметил,что Динамо нужны не спонсоры,а хозяин.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+