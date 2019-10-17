Тренер Польши U-21 об интересе «Динамо»: «Каждый польский тренер мечтает поработать за рубежом»

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Динамо».
«Каждый польский тренер мечтает поработать за рубежом. Но в данный момент у меня есть обязательства перед Польским футбольным союзом. Мне очень хочется вновь поучаствовать в финальной стадии молодежного Евро. Это моя цель, и я не думаю ни о чем другом. Какие-либо разговоры возможны только после того, как мы прекратим борьбу», – сказал Михневич.
- Ранее журналист Polsat Sport Цезарий Ковальски сообщил, что Михневич вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Динамо».
- «Динамо» ищет нового главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова.
- После 12 туров «Динамо» занимает предпоследнее место в РПЛ, набрав 10 очков.
Источник: Super Express