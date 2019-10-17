Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самедов: «Спартак» на эмоциях должен победить «Рубин»

17 октября 2019, 17:32
10

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Рубина».

«Надо быть внутри команды, чтобы знать, как футболисты подойдут к матчу. На эмоциях должны победить. При смене тренера футболисты испытывают эмоциональный подъем. Не знаю многого о Тедеско, знаю только, что он работал в «Шальке».

Не общался с бывшими партнерами, поэтому не знаю, как они встретили тренера. Они были тогда в сборной. Назначили нового специалиста – хорошо, дай бог, чтобы дела команды пошли», – сказал Самедов.

  • «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
  • Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Самедов Александр Тедеско Доменико
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
murealbest
1571323289
Бог с большой буквы !
Ответить
PahaSpartak
1571323722
Статистика говорит обратное, что Спартак уже не может никого победить
Ответить
VVM1964
1571327433
Ну пока нам можно рассчитывать на эмоции , фарт и индивидуальное мастерство , а дальше посмотрим .
Ответить
oyabun
1571331543
Интересно, до каких пор болельщикам будут впаривать красивую сказку, что при смене тренера чаще всего выигрывают первый матч с новым ГТ из-за некоего "эмоционального подъема"? Всё гораздо циничнее и прозаичнее. Именно по первому официальному матчу с новым тренером тот определает основной костяк команды на предстоящие игры и игроки понимают что надо выложиться по-максимуму, чтобы именно ты, а не твой коллега по амплуа и дальше играл в основе, а не сидел в запасе.
Ответить
Старикан
1571332124
Надо по любому Спартаку побеждать - на эмоциях, классе, желании, без разницы как, но надо...
Ответить
МЯСО87
1571334682
Удачи нам!
Ответить
батог
1571335092
Спасибо Саша на добром слове !
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+