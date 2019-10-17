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    Самедов: «Спартак» на эмоциях должен победить «Рубин»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Рубина».

    «Надо быть внутри команды, чтобы знать, как футболисты подойдут к матчу. На эмоциях должны победить. При смене тренера футболисты испытывают эмоциональный подъем. Не знаю многого о Тедеско, знаю только, что он работал в «Шальке».

    Не общался с бывшими партнерами, поэтому не знаю, как они встретили тренера. Они были тогда в сборной. Назначили нового специалиста – хорошо, дай бог, чтобы дела команды пошли», – сказал Самедов.

    • «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
    • Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1014

      Genz 16 минут назад

      Рубин без эмоций победит Спартак

      0
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      Рейтинг: +50

      PahaSpartak 46 минут назад

      Статистика говорит обратное, что Спартак уже не может никого победить

      1
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      Рейтинг: +1512

      Фанат Рубина 51 минуту назад

      Самедов пошел ты на ***

      1
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      Рейтинг: +48

      murealbest 53 минуты назад

      Бог с большой буквы !

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