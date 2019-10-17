Самедов: «Спартак» на эмоциях должен победить «Рубин»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Рубина».
«Надо быть внутри команды, чтобы знать, как футболисты подойдут к матчу. На эмоциях должны победить. При смене тренера футболисты испытывают эмоциональный подъем. Не знаю многого о Тедеско, знаю только, что он работал в «Шальке».
Не общался с бывшими партнерами, поэтому не знаю, как они встретили тренера. Они были тогда в сборной. Назначили нового специалиста – хорошо, дай бог, чтобы дела команды пошли», – сказал Самедов.
- «Спартак» сыграет с «Рубином» 19 октября, начало матча – в 16:30 мск.
- Матч станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера москвичей.
Источник: «Р-Спорт»