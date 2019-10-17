Ла Лига собирается провести матч «Вильярреал» – «Атлетико» в США

Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Атлетико» может состояться за пределами страны.

По информации AS, Ла Лига хочет провести игру в Майами, вероятно, на стадионе Hard Rock Stadium, который вмещает до 80 тысяч человек.

Сообщается, что оба клуба уже дали согласие на проведение матча в США. Встреча запланирована на 8 декабря.

В прошлом сезоне Ла Лига уже пыталась перенести поединок «Жироны» и «Барселоны» в Майами, но тогда данную инициативу заблокировали футбольные чиновники.