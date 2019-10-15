Божович: «Не ожидал, что Соболев будет выступать так ярко. Он вернулся из аренды в «Енисее» с другой головой»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал игру нападающего Александра Соболева.

«Не ожидал, что он будет выступать так ярко. Он вернулся из аренды в «Енисее» с другой головой. Может, ему кто-то сказал, что он уже большой и хороший игрок. Все, что он сделал — это результат его работы. Он очень хорошо прогрессирует», – сказал Божович.