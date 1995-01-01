Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Божович: «Не ожидал, что Соболев будет выступать так ярко. Он вернулся из аренды в «Енисее» с другой головой»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал игру нападающего Александра Соболева.

    «Не ожидал, что он будет выступать так ярко. Он вернулся из аренды в «Енисее» с другой головой. Может, ему кто-то сказал, что он уже большой и хороший игрок. Все, что он сделал — это результат его работы. Он очень хорошо прогрессирует», – сказал Божович.

    • В октябре 22-летний игрок «Крыльев Советов» был впервые вызван в сборную России.
    • В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74027
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru