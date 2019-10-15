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  • Божович: «Не ожидал, что Соболев будет выступать так ярко. Он вернулся из аренды в «Енисее» с другой головой»

Божович: «Не ожидал, что Соболев будет выступать так ярко. Он вернулся из аренды в «Енисее» с другой головой»

15 октября 2019, 18:46
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал игру нападающего Александра Соболева.

«Не ожидал, что он будет выступать так ярко. Он вернулся из аренды в «Енисее» с другой головой. Может, ему кто-то сказал, что он уже большой и хороший игрок. Все, что он сделал — это результат его работы. Он очень хорошо прогрессирует», – сказал Божович.

  • В октябре 22-летний игрок «Крыльев Советов» был впервые вызван в сборную России.
  • В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Енисей Россия Соболев Александр Божович Миодраг
Комментарии (2)
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portero
1571165085
Ну и кто там ему мозг вправил : тренер или кто другой.
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Чехов на Садовой
1571172458
Сибирские руды и воды очень полезны для организма. Бодрят и дерьмо с токсинами выводят.
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