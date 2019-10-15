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  • Барриос: «Не воспринимаю себя «колумбийским Канте». Друзья называют меня «Старик»

Барриос: «Не воспринимаю себя «колумбийским Канте». Друзья называют меня «Старик»

15 октября 2019, 14:34
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Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал прозвище, которое ему дали болельщики в Аргентине.

– Говорят, в Аргентине вас наградили прозвищем «колумбийский Канте». Вы воспринимаете себя так?

– Если честно, нет. Я – Вильмар Барриос, «Старик», как называют меня друзья. Но в таких комментариях никогда нет ничего плохого, я смотрю на них с позитивом.

– Каким футболистом, играющим на вашей позиции, вы восхищались в детстве?

– Дело в том, что я почти не смотрел футбол, пока был маленьким. Играть мне очень нравилось, а вот следить за игрой со стороны – нет. Впоследствии наслаждался футболом в исполнении Хаби Алонсо, Хави, Иньесты – всех этих ребят из категории «топ». В настоящий момент пристально слежу за Каземиро, Канте, Бускетсом, Верратти – они играют там же, где и я, так что можно что-то почерпнуть у них, – сказал Барриос.

  • 25-летний Барриос присоединился к «Зениту» в феврале этого года.
  • Питерский клуб заплатил за него «Бока Хуниорс» 15 миллионов евро.
  • В активе хавбека 14 матчей и один забитый гол.

Источник: El Deportivo
Россия. Премьер-лига Зенит Канте Н'Голо Барриос Вильмар
Комментарии (1)
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RotBerg
1571140687
Вильмар, играй и радуй нас своей игрой
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