Барриос: «Не воспринимаю себя «колумбийским Канте». Друзья называют меня «Старик»

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал прозвище, которое ему дали болельщики в Аргентине.

– Говорят, в Аргентине вас наградили прозвищем «колумбийский Канте». Вы воспринимаете себя так?

– Если честно, нет. Я – Вильмар Барриос, «Старик», как называют меня друзья. Но в таких комментариях никогда нет ничего плохого, я смотрю на них с позитивом.

– Каким футболистом, играющим на вашей позиции, вы восхищались в детстве?

– Дело в том, что я почти не смотрел футбол, пока был маленьким. Играть мне очень нравилось, а вот следить за игрой со стороны – нет. Впоследствии наслаждался футболом в исполнении Хаби Алонсо, Хави, Иньесты – всех этих ребят из категории «топ». В настоящий момент пристально слежу за Каземиро, Канте, Бускетсом, Верратти – они играют там же, где и я, так что можно что-то почерпнуть у них, – сказал Барриос.