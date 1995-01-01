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    Барриос: «Не воспринимаю себя «колумбийским Канте». Друзья называют меня «Старик»

    Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал прозвище, которое ему дали болельщики в Аргентине.

    – Говорят, в Аргентине вас наградили прозвищем «колумбийский Канте». Вы воспринимаете себя так?

    – Если честно, нет. Я – Вильмар Барриос, «Старик», как называют меня друзья. Но в таких комментариях никогда нет ничего плохого, я смотрю на них с позитивом.

    – Каким футболистом, играющим на вашей позиции, вы восхищались в детстве?

    – Дело в том, что я почти не смотрел футбол, пока был маленьким. Играть мне очень нравилось, а вот следить за игрой со стороны – нет. Впоследствии наслаждался футболом в исполнении Хаби Алонсо, Хави, Иньесты – всех этих ребят из категории «топ». В настоящий момент пристально слежу за Каземиро, Канте, Бускетсом, Верратти – они играют там же, где и я, так что можно что-то почерпнуть у них, – сказал Барриос.

    • 25-летний Барриос присоединился к «Зениту» в феврале этого года.
    • Питерский клуб заплатил за него «Бока Хуниорс» 15 миллионов евро.
    • В активе хавбека 14 матчей и один забитый гол.

    Источник: El Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2965

      RotBerg 1 час назад

      Вильмар, играй и радуй нас своей игрой

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