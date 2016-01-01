Товарищеский матч. Аргентина разгромила Эквадор, забив шесть голов

Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла эквадорцев. Команда Лионеля Скалони забила шесть голов, пропустив один.

Один из мячей записал на свой счет бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Первый гол в матче забил форвард «Байера» Лукас Аларио.

Товарищеский матч

Аргентина – Эквадор – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Аларио, 20; 2:0 – Эспиноса, 27 (в свои ворота); 3:0 – Паредес, 32 (в свои ворота); 3:1 – Мена, 49; 4:1 – Пецелла, 66; 5:1 – Домингес, 82; 6:1 – Окампос, 86.