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Le10sport: «Ювентус» готов обменять Рабьо на Эриксена

12 октября 2019, 19:38
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«Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Тоттенхэма» Кристиане Эриксене. Итальянцы готовы обменять датчанина на Адриана Рабьо, пишет издание Le10sport.

Не исключено, что туринцам в случае такого обмена придется доплатить англичанам в денежной форме. Француз Рабьо пополнил «Ювентус» летом на правах свободного агента.

Источник: Le10sport

Французское издание. Аудитория в твиттере - более 56,8 тысячи фолловеров.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Тоттенхэм Эриксен Кристиан Рабьо Адриан
Комментарии (2)
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portero
1570900189
Про доплатить , обязательно... иначе зачем это шпорам.
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Derzkiy1
1570904325
Вот они хитрые, бесплатно его взяли и обменять на Эриксена )))) Матиюди на Канте ещё давайте иди Рэмзи в Арсенал продайте
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