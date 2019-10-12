Le10sport: «Ювентус» готов обменять Рабьо на Эриксена

«Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Тоттенхэма» Кристиане Эриксене. Итальянцы готовы обменять датчанина на Адриана Рабьо, пишет издание Le10sport.
Не исключено, что туринцам в случае такого обмена придется доплатить англичанам в денежной форме. Француз Рабьо пополнил «Ювентус» летом на правах свободного агента.
- В текущем сезоне 24-летний француз сыграл в четырех матчах на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.
- Рабьо может перейти в «Барселону».
- На Эриксена также претендуют «Реал» и «Бавария».
Источник: Le10sport
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