Le10sport: «Ювентус» готов обменять Рабьо на Эриксена

«Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Тоттенхэма» Кристиане Эриксене. Итальянцы готовы обменять датчанина на Адриана Рабьо, пишет издание Le10sport.

Не исключено, что туринцам в случае такого обмена придется доплатить англичанам в денежной форме. Француз Рабьо пополнил «Ювентус» летом на правах свободного агента.