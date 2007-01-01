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    Le10sport: «Ювентус» готов обменять Рабьо на Эриксена

    «Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Тоттенхэма» Кристиане Эриксене. Итальянцы готовы обменять датчанина на Адриана Рабьо, пишет издание Le10sport.

    Не исключено, что туринцам в случае такого обмена придется доплатить англичанам в денежной форме. Француз Рабьо пополнил «Ювентус» летом на правах свободного агента.

    Источник: Le10sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33601

      portero 1 час назад

      Про доплатить , обязательно... иначе зачем это шпорам.

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