Нойштедтер: «Игроки «Динамо» слишком добрые на поле. Иногда полезно кого-нибудь задеть, пнуть»

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер поделился мыслями о том, чего не хватает его команде.

«Есть футболисты, которые, рискуя получить карточку, обязательно кого-то снесут. И соперники обходят их стороной. Такого человека и «Динамо» сейчас не хватает. Мы слишком добрые на поле. А надо быть наглее. Иногда полезно кого-нибудь задеть, пнуть.

Почему мы не делаем это? Не знаю. Может, склад характера не позволяет. Нас все пинают и бьют, а мы не отвечаем. И это нужно изменить. Иначе ничего не получится. Ведь как было в Германии: когда защитник выходил опекать лидера соперника, то тренер просил его на первых минутах прыгнуть в этого лидера. И тот сразу становился потише», – сказал Нойштедтер.