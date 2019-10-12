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  • Нойштедтер: «Игроки «Динамо» слишком добрые на поле. Иногда полезно кого-нибудь задеть, пнуть»

Нойштедтер: «Игроки «Динамо» слишком добрые на поле. Иногда полезно кого-нибудь задеть, пнуть»

12 октября 2019, 10:59
3

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер поделился мыслями о том, чего не хватает его команде.

«Есть футболисты, которые, рискуя получить карточку, обязательно кого-то снесут. И соперники обходят их стороной. Такого человека и «Динамо» сейчас не хватает. Мы слишком добрые на поле. А надо быть наглее. Иногда полезно кого-нибудь задеть, пнуть.

Почему мы не делаем это? Не знаю. Может, склад характера не позволяет. Нас все пинают и бьют, а мы не отвечаем. И это нужно изменить. Иначе ничего не получится. Ведь как было в Германии: когда защитник выходил опекать лидера соперника, то тренер просил его на первых минутах прыгнуть в этого лидера. И тот сразу становился потише», – сказал Нойштедтер.

  • По итогам 12 туров «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • 5 октября ушел в отставку главный тренер команды Дмитрий Хохлов.
  • Обязанности главного тренера сейчас исполняет Кирилл Новиков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Нойштедтер Роман
Комментарии (3)
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vmonomah17
1570869263
Вот поэтому ты во всех командах на скамейке сидишь
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RJM555
1570871695
в футбол надо играть а не людей калечить.......
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Olymp2
1570880015
Ну и что Юсупова, а не ты?
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