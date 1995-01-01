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    Нойштедтер: «Игроки «Динамо» слишком добрые на поле. Иногда полезно кого-нибудь задеть, пнуть»

    Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер поделился мыслями о том, чего не хватает его команде.

    «Есть футболисты, которые, рискуя получить карточку, обязательно кого-то снесут. И соперники обходят их стороной. Такого человека и «Динамо» сейчас не хватает. Мы слишком добрые на поле. А надо быть наглее. Иногда полезно кого-нибудь задеть, пнуть.

    Почему мы не делаем это? Не знаю. Может, склад характера не позволяет. Нас все пинают и бьют, а мы не отвечаем. И это нужно изменить. Иначе ничего не получится. Ведь как было в Германии: когда защитник выходил опекать лидера соперника, то тренер просил его на первых минутах прыгнуть в этого лидера. И тот сразу становился потише», – сказал Нойштедтер.

    • По итогам 12 туров «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • 5 октября ушел в отставку главный тренер команды Дмитрий Хохлов.
    • Обязанности главного тренера сейчас исполняет Кирилл Новиков.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +176

      RJM555 1 час назад

      в футбол надо играть а не людей калечить.......

      0
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      Рейтинг: +97

      vmonomah17 2 часа назад

      Вот поэтому ты во всех командах на скамейке сидишь

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