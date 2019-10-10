Гаджиев: «Уровень игры «Ростова» соответствует требованиям борьбы за высокие места»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался об успешном выступлении «Ростова» в летне-осенней части РПЛ.

«Клуб стал работать на порядок лучше. Еще недавно он был в двух шагах от разорения и вылета в первую лигу. Но после того, как там хорошо поработал Курбан Бердыев, поднялся. А сейчас пошел еще дальше.

Карпин растет. Нельзя сказать, что я ожидал от команды таких результатов, но хорошей игры – да, ожидал. То, что «Ростов» ее покажет, было видно по работе в прошлом году. Уровень игры «Ростова» соответствует требованиям борьбы за высокие места, по крайней мере, за зону УЕФА. Убедительная победа над ЦСКА в Москве в последнем туре – заявка на серьезные притязания», – сказал Гаджиев.