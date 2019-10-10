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  • Гаджиев: «Уровень игры «Ростова» соответствует требованиям борьбы за высокие места»

Гаджиев: «Уровень игры «Ростова» соответствует требованиям борьбы за высокие места»

10 октября 2019, 07:39
3

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался об успешном выступлении «Ростова» в летне-осенней части РПЛ.

«Клуб стал работать на порядок лучше. Еще недавно он был в двух шагах от разорения и вылета в первую лигу. Но после того, как там хорошо поработал Курбан Бердыев, поднялся. А сейчас пошел еще дальше.

Карпин растет. Нельзя сказать, что я ожидал от команды таких результатов, но хорошей игры – да, ожидал. То, что «Ростов» ее покажет, было видно по работе в прошлом году. Уровень игры «Ростова» соответствует требованиям борьбы за высокие места, по крайней мере, за зону УЕФА. Убедительная победа над ЦСКА в Москве в последнем туре – заявка на серьезные притязания», – сказал Гаджиев.

  • «Ростов» набрал 26 очков в 12 турах чемпионата.
  • Команда занимает второе место в турнирной таблице.
  • В прошлом сезоне ростовчане финишировали в РПЛ девятыми.

Источник: «РБК»
Россия. Премьер-лига Ростов Гаджиев Гаджи
Комментарии (3)
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РМЗ
1570687188
А это тот возрастной человек который ногами двери в судейскую выносил . Кричал нациаеолистические слова
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portero
1570690094
следующая игра будет у Ростова очень важная, результат важен для обеих команд, интересно ВАР будет на игре?
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Агасфер
1570694060
Причём здесь вообще какой-то требуемый уровень,если команда набрала столько очков,чтобы находится на втором месте??? В новом году начнётся "новый чемпионат",являющийся частью текущего,и никто не знает:В каком составе и состоянии к нему придут все команды.
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