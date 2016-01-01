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    Гаджиев: «Уровень игры «Ростова» соответствует требованиям борьбы за высокие места»

    Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался об успешном выступлении «Ростова» в летне-осенней части РПЛ.

    «Клуб стал работать на порядок лучше. Еще недавно он был в двух шагах от разорения и вылета в первую лигу. Но после того, как там хорошо поработал Курбан Бердыев, поднялся. А сейчас пошел еще дальше.

    Карпин растет. Нельзя сказать, что я ожидал от команды таких результатов, но хорошей игры – да, ожидал. То, что «Ростов» ее покажет, было видно по работе в прошлом году. Уровень игры «Ростова» соответствует требованиям борьбы за высокие места, по крайней мере, за зону УЕФА. Убедительная победа над ЦСКА в Москве в последнем туре – заявка на серьезные притязания», – сказал Гаджиев.

    • «Ростов» набрал 26 очков в 12 турах чемпионата.
    • Команда занимает второе место в турнирной таблице.
    • В прошлом сезоне ростовчане финишировали в РПЛ девятыми.

    Источник: «РБК»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33457

      portero 20 минут назад

      следующая игра будет у Ростова очень важная, результат важен для обеих команд, интересно ВАР будет на игре?

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      Рейтинг: +1412

      РМЗ 1 час назад

      А это тот возрастной человек который ногами двери в судейскую выносил . Кричал нациаеолистические слова

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