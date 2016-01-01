«Чемпионат»: «Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком»

Бывший помощник Массимо Карреры в «Спартаке» Роман Пилипчук не возобновлял трудовые отношения с московским клубом.

По информации источника, Пилипчук сейчас действительно находится в Москве и 9 октября был в офисе «Спартака», но встреча не носила рабочий характер. Контракт на ней стороны не подписывали.