«Чемпионат»: «Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком»

Конов- это жёлтая пресса... Как всегда,как ляпнет...
Бывший помощник Массимо Карреры в «Спартаке» Роман Пилипчук не возобновлял трудовые отношения с московским клубом.
По информации источника, Пилипчук сейчас действительно находится в Москве и 9 октября был в офисе «Спартака», но встреча не носила рабочий характер. Контракт на ней стороны не подписывали.
- Ранее журналист Василий Конов заявил, что Пилипчук подписал контракт со «Спартаком».
- По информации Конова, Пилипчук может войти в штаб нового главного тренера «Спартака».