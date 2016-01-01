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    «Чемпионат»: «Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком»

    Бывший помощник Массимо Карреры в «Спартаке» Роман Пилипчук не возобновлял трудовые отношения с московским клубом.

    По информации источника, Пилипчук сейчас действительно находится в Москве и 9 октября был в офисе «Спартака», но встреча не носила рабочий характер. Контракт на ней стороны не подписывали.

    • Ранее журналист Василий Конов заявил, что Пилипчук подписал контракт со «Спартаком».
    • По информации Конова, Пилипчук может войти в штаб нового главного тренера «Спартака».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +369

      ALEX TARAN 32 минуты назад

      Конов- это жёлтая пресса... Как всегда,как ляпнет...

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      Рейтинг: +369

      ALEX TARAN 33 минуты назад

      Идиоты...

      0
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      Рейтинг: +480

      Я - легенда 51 минуту назад

      Блин, как же вся эта околесица осточертела!

      Приезжал - не приезжал, подписывал - не подписывал. Может, этот, а может, тот.

      Вот честно: Спартак меньше и куда более скромнее в футбол играет, нежели о нём говорят ;)

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