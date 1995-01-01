Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Силкин: «Мне обещали позвонить из «Динамо», но этого так никто и не сделал»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о невыполненном обещании руководства московского клуба.

    «Почему «Динамо» не обратилось ко мне за помощью? Ну, для этого нужно разговаривать, а у нас и разговоров-то не было. Месяца два назад мне обещали, что позвонят и встретятся со мной, но так никто и не позвонил. Но никто ведь не говорил, что хотели меня куда-то назначить. Ну, не знаю, хотели или нет, или это болтовня пустая», – отметил Силкин.

    • «Динамо» находится в поисках нового главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова.
    • Временно возглавляет «Динамо» бывший тренер «молодежки» Кирилл Новиков.
    • После 12 туров «Динамо» идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата России, имея в своем активе 10 очков.

    Источник: Rusfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:16
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +695

      spam2009 28 минут назад

      обещанного 3 года ждут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      absent32 39 минут назад

      Серег, ну ты уже не расстраивайся. Они тебе обязательно перезвонят)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73941
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru