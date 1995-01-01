Силкин: «Мне обещали позвонить из «Динамо», но этого так никто и не сделал»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о невыполненном обещании руководства московского клуба.

«Почему «Динамо» не обратилось ко мне за помощью? Ну, для этого нужно разговаривать, а у нас и разговоров-то не было. Месяца два назад мне обещали, что позвонят и встретятся со мной, но так никто и не позвонил. Но никто ведь не говорил, что хотели меня куда-то назначить. Ну, не знаю, хотели или нет, или это болтовня пустая», – отметил Силкин.