Силкин: «Мне обещали позвонить из «Динамо», но этого так никто и не сделал»

обещанного 3 года ждут
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о невыполненном обещании руководства московского клуба.
«Почему «Динамо» не обратилось ко мне за помощью? Ну, для этого нужно разговаривать, а у нас и разговоров-то не было. Месяца два назад мне обещали, что позвонят и встретятся со мной, но так никто и не позвонил. Но никто ведь не говорил, что хотели меня куда-то назначить. Ну, не знаю, хотели или нет, или это болтовня пустая», – отметил Силкин.
- «Динамо» находится в поисках нового главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова.
- Временно возглавляет «Динамо» бывший тренер «молодежки» Кирилл Новиков.
- После 12 туров «Динамо» идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата России, имея в своем активе 10 очков.