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    Мусаев: «Краснодар» придет к футболу, который всегда нас отличал, постепенно будем прибавлять»

    Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заверил, что качество футбола команды будет улучшаться. Южане в РПЛ идут третьими.

    — Как реагируете на упреки, что «Краснодар» отошел от своей философии, игры в одно-два касания?

    — Наши новички заточены под другую игру. Юнес Намли, Тони Вилена, Реми Кабелла в прежних клубах много владели мячом. Кабелла вообще был вторым после Неймара в чемпионате Франции по progressive runs — продвижению мяча вперед. Чтобы привыкнуть к игре в одно-два касания, нужно время. Не сомневаюсь, ребята справятся, это исполнители высокого уровня.

    Мы точно придем к футболу, который всегда отличал «Краснодар», постепенно будем прибавлять. Но из-за плотного графика спокойно отработать командные взаимодействия сможем только на зимних сборах.

    • В последнем туре РПЛ «Краснодар» обыграл «Спартак» (2:1).
    • В группе Лиги Европы южане занимают последнее место.
    • Следующий матч «Краснодара» – с «Динамо» (20 октября, воскресенье).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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