Мусаев: «Краснодар» придет к футболу, который всегда нас отличал, постепенно будем прибавлять»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заверил, что качество футбола команды будет улучшаться. Южане в РПЛ идут третьими.

— Как реагируете на упреки, что «Краснодар» отошел от своей философии, игры в одно-два касания?

— Наши новички заточены под другую игру. Юнес Намли, Тони Вилена, Реми Кабелла в прежних клубах много владели мячом. Кабелла вообще был вторым после Неймара в чемпионате Франции по progressive runs — продвижению мяча вперед. Чтобы привыкнуть к игре в одно-два касания, нужно время. Не сомневаюсь, ребята справятся, это исполнители высокого уровня.

Мы точно придем к футболу, который всегда отличал «Краснодар», постепенно будем прибавлять. Но из-за плотного графика спокойно отработать командные взаимодействия сможем только на зимних сборах.