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    Мусаев: «Своими результатами показал, что могу работать в РПЛ. Зачем мне ждать год, чтобы приступить к обучению?»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своем прогрессе в получении лицензии Pro УЕФА.

    «Не раньше лета смогу приступить к учебе на лицензию Pro УЕФА. Тогда меня официально заявят в качестве главного тренера «Краснодара», и смогу полноценно руководить командой в еврокубках и матчах РПЛ. Вообще-то Андрей Лексаков направлял запрос в УЕФА. Чтобы мне в виде исключения разрешили начать обучение на категорию Pro уже в этом году. Но УЕФА ответил категорическим отказом. Вот тут возникают вопросы.

    Для чего лицензия Pro? Чтобы быть тренером команды Премьер-лиги. Я стал им еще весной 2018-го, в прошлом сезоне мы заняли третье место в чемпионате, пробились в 1/8 финала Лиги Европы. Своими результатами показал, что могу работать в РПЛ. Ну и зачем мне ждать еще год, чтобы приступить к обучению?! Абсурд! Я хочу учиться, развиваться, но УЕФА сейчас лишает меня такой возможности», – подытожил Мусаев.

    • Мусаев де-факто возглавляет «Краснодар» с апреля 2018 года.
    • Де-юре главным тренером кубанского клуба является Сергей Матвеев, обладающий, в отличие от Мусаева, лицензией УЕФА Pro.

    Мусаев: «У меня не было ни единого неприятного разговора с Галицким»

    Источник: «СЭ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +261

      Spinorr 24 минуты назад

      Результатами говоришь. 0:5 от Базеля не забудь.
      Более грамотный тренер может и получше распорядился бы ресурсами Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +20

      Вальдемар IV > Spinorr 7 минут назад

      Да и спартак нужно было выносить, а не позорно весь тайм сушить, реально ничья витала в воздухе

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