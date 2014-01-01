Мусаев: «Своими результатами показал, что могу работать в РПЛ. Зачем мне ждать год, чтобы приступить к обучению?»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своем прогрессе в получении лицензии Pro УЕФА.

«Не раньше лета смогу приступить к учебе на лицензию Pro УЕФА. Тогда меня официально заявят в качестве главного тренера «Краснодара», и смогу полноценно руководить командой в еврокубках и матчах РПЛ. Вообще-то Андрей Лексаков направлял запрос в УЕФА. Чтобы мне в виде исключения разрешили начать обучение на категорию Pro уже в этом году. Но УЕФА ответил категорическим отказом. Вот тут возникают вопросы.

Для чего лицензия Pro? Чтобы быть тренером команды Премьер-лиги. Я стал им еще весной 2018-го, в прошлом сезоне мы заняли третье место в чемпионате, пробились в 1/8 финала Лиги Европы. Своими результатами показал, что могу работать в РПЛ. Ну и зачем мне ждать еще год, чтобы приступить к обучению?! Абсурд! Я хочу учиться, развиваться, но УЕФА сейчас лишает меня такой возможности», – подытожил Мусаев.

Мусаев де-факто возглавляет «Краснодар» с апреля 2018 года.

Де-юре главным тренером кубанского клуба является Сергей Матвеев, обладающий, в отличие от Мусаева, лицензией УЕФА Pro.

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