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    Мусаев: «У меня не было ни единого неприятного разговора с Галицким»

    Старший тренер «Краснодара» рассказал о взаимоотношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким.

    «Поведение Сергея Николаевича [Галицкого] в период неудач говорит о его сильном характере. Паника, крики — это не про Галицкого. Честно, не было у меня с Галицким неприятных разговоров. Ни единого! Все взвешенно, спокойно», – отметил Мусаев.

    • Мусаев де-факто возглавляет «Краснодар» с апреля 2018 года.
    • Де-юре главным тренером кубанского клуба является Сергей Матвеев, обладающий, в отличие от Мусаева, лицензией УЕФА Pro.

    Мусаев: «Официального запроса от «Боруссии» по Сулейманову не было»

    Источник: «СЭ»

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    08.10.2019 23:20
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