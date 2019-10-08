Мусаев: «У меня не было ни единого неприятного разговора с Галицким»

Старший тренер «Краснодара» рассказал о взаимоотношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Поведение Сергея Николаевича [Галицкого] в период неудач говорит о его сильном характере. Паника, крики — это не про Галицкого. Честно, не было у меня с Галицким неприятных разговоров. Ни единого! Все взвешенно, спокойно», – отметил Мусаев.

Мусаев де-факто возглавляет «Краснодар» с апреля 2018 года.

Де-юре главным тренером кубанского клуба является Сергей Матвеев, обладающий, в отличие от Мусаева, лицензией УЕФА Pro.

Мусаев: «Официального запроса от «Боруссии» по Сулейманову не было»