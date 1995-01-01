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    Мусаев: «Официального запроса от «Боруссии» по Сулейманову не было»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал информацию об интересе к нападающему Магомеду-Шапи Сулейманову со стороны дортмундской «Боруссии».

    — Сразу предупреждаем молодых футболистов: «Сейчас для вашего развития в «Краснодаре» делают все. Когда придет факс условно из Дортмунда, вы не можете нам сказать, мол, я с детства за «Боруссию», отпустите. Мы растим вас, чтобы с нами были надолго, став со временем олицетворением ФК «Краснодар». Мы не группа на разогреве, которая будет готовить игроков для кого-то».

    — Кстати, о «Боруссии». Прошла информация, что летом немцы предлагали за Шапи более 20 миллионов евро. Правда?

    — Нет. Официальных запросов из Дортмунда в клуб не поступало.

    • Сулейманов – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне Сулейманов провел 11 матчей в Премьер-лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «СЭ»

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