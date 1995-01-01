Леонид Федун: «Новый тренер будет до конца недели? Все увидите»

Дядько Фядун, не надо румына! Никакой он не немец этот Тедеску. Шифруется. В натуре, румын. Да, еще - семинольный.
Тебе же, дядько, подсказали отличный вариант. Позвони во Францию. Блану!
А тут еще и чел с серьезным именем освобождается, явно. Некто Покеттино. Говорят, его игрочишки выживают из тамошнего "курятника". Ну, в натуре, как Кононова выживали.
Президент «Спартака» Леонид Федун отказался отвечать журналистам на вопрос о новом главном тренере московской команды.
— Ничего пока не комментирую.
— Новый тренер скоро будет — до конца недели?
— Все увидите, – сказал Федун.
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун заявил, что кандидатура нового главного тренера не обсуждалась на заседании во вторник.
По информации «Спорт-Экспресса», Доменико Тедеско, который уехал из Москвы в Германию, вернется в Россию к концу недели. «Спартак» презентует его в пятницу.
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.