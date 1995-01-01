Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Леонид Федун: «Новый тренер будет до конца недели? Все увидите»

    Президент «Спартака» Леонид Федун отказался отвечать журналистам на вопрос о новом главном тренере московской команды.

    — Ничего пока не комментирую.

    — Новый тренер скоро будет — до конца недели?

    — Все увидите, – сказал Федун.

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун заявил, что кандидатура нового главного тренера не обсуждалась на заседании во вторник.

    По информации «Спорт-Экспресса», Доменико Тедеско, который уехал из Москвы в Германию, вернется в Россию к концу недели. «Спартак» презентует его в пятницу.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1266

      Дедуктор 24 секунды назад

      Дядько Фядун, не надо румына! Никакой он не немец этот Тедеску. Шифруется. В натуре, румын. Да, еще - семинольный.
      Тебе же, дядько, подсказали отличный вариант. Позвони во Францию. Блану!
      А тут еще и чел с серьезным именем освобождается, явно. Некто Покеттино. Говорят, его игрочишки выживают из тамошнего "курятника". Ну, в натуре, как Кононова выживали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20406

      oyabun 22 минуты назад

      Как то странно, не находите? Обещали нового тренера в понедельник, затем твердо обещали во вторник, а теперь уже в пятницу! И это при том что вроде определились с единственным кандидатом вообще уже неделю как. Ну да чего торопиться то? До самого дна таблицы еще 4 команды, зачем нам срочно тренер, если есть еще куда падать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Серж 69 1 час назад

      Да увидим,как и до этого видели много чего,убожество,в основном.А вот увидим ли мы хорошую,стабильную игру команды,в этом я сильно сомневаюсь.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73931
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru