Леонид Федун: «Новый тренер будет до конца недели? Все увидите»

Президент «Спартака» Леонид Федун отказался отвечать журналистам на вопрос о новом главном тренере московской команды.

— Ничего пока не комментирую.

— Новый тренер скоро будет — до конца недели?

— Все увидите, – сказал Федун.

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун заявил, что кандидатура нового главного тренера не обсуждалась на заседании во вторник.

По информации «Спорт-Экспресса», Доменико Тедеско, который уехал из Москвы в Германию, вернется в Россию к концу недели. «Спартак» презентует его в пятницу.