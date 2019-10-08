Андрей Федун: «Правление «Спартака» сегодня не обсуждало кандидатуру главного тренера»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун заявил, что кандидатура нового главного тренера не обсуждалась на заседании во вторник.

«Сегодня совет директоров собирался совершенно по другому поводу. Кандидатуру главного тренера сегодня мы не обсуждали», – сказал Федун-младший.

По информации «Спорт-Экспресса», Доменико Тедеско, который уехал из Москвы в Германию, вернется в Россию к концу недели. «Спартак» презентует его в пятницу.