Андрей Федун: «Правление «Спартака» сегодня не обсуждало кандидатуру главного тренера»

Прогресс игроков обсуждали, видимо. Которые при Каррере никак развиваться не могли, а при Олеге так подросли, что СД ошеломлен. Ну и думу думали: хватит ли два состава и молодежь иль еще кого прикупить ненужного.
Гоните нахрен это андрюшку из клуба.
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун заявил, что кандидатура нового главного тренера не обсуждалась на заседании во вторник.
«Сегодня совет директоров собирался совершенно по другому поводу. Кандидатуру главного тренера сегодня мы не обсуждали», – сказал Федун-младший.
По информации «Спорт-Экспресса», Доменико Тедеско, который уехал из Москвы в Германию, вернется в Россию к концу недели. «Спартак» презентует его в пятницу.
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.