Луческу – о возможном назначении в «Динамо»: «Не хочу комментировать то, чего нет»

Румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что может возглавить московское «Динамо».
«Я ни о чем не знаю и не хочу давать комментарии на тему того, чего нет», – сказал Луческу.
Ранее Аркадий Запорожану, агент Луческу, высказался о возможной работе своего клиента в московском «Динамо».
- В субботу пост главного тренера «Динамо» покинул Дмитрий Хохлов.
- По итогам 12 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своeм активе 10 очков.
- Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17.