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    Луческу – о возможном назначении в «Динамо»: «Не хочу комментировать то, чего нет»

    Румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что может возглавить московское «Динамо».

    «Я ни о чем не знаю и не хочу давать комментарии на тему того, чего нет», – сказал Луческу.

    Ранее Аркадий Запорожану, агент Луческу, высказался о возможной работе своего клиента в московском «Динамо».

    • В субботу пост главного тренера «Динамо» покинул Дмитрий Хохлов.
    • По итогам 12 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своeм активе 10 очков.
    • Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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