Луческу – о возможном назначении в «Динамо»: «Не хочу комментировать то, чего нет»

Румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что может возглавить московское «Динамо».

«Я ни о чем не знаю и не хочу давать комментарии на тему того, чего нет», – сказал Луческу.

Ранее Аркадий Запорожану, агент Луческу, высказался о возможной работе своего клиента в московском «Динамо».