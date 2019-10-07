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    Агент: «У Луческу остался должок в российском футболе, он жаждет реванша»

    Аркадий Запорожану, агент румынского тренера Мирчи Луческу, высказался о возможной работе своего клиента в московском «Динамо».

    «Переговоры, наверное, слишком громко сказано. «Динамо» просто обозначило свой интерес со стороны клуба к Мирче Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более. О дедлайне в переговорах пока речи не идeт.

    «Динамо» заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в «Зените», – это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за «Динамо» последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.

    Руководство «Динамо» в лице ВТБ заявило об амбициозном проекте ещe весной. Они говорили, что будут вкладывать и усилия, и деньги в развитие клуба. Мы понимали, что если будут перемены в клубе, то мы сможем конкурировать за место главного тренера в «Динамо», если это потребуется.

    Луческу отлично знает русский язык, знает менталитет российского игрока. У него, конечно, не возникнет проблем. Мирча закончил карьеру в «Динамо» как игрок и начал карьеру как тренер в «Динамо», только бухарестском. Он бы и закончил свою тренерскую карьеру на мажорной ноте, но уже в московском «Динамо».

    Очень трудно оценить шансы назначения Мирчи в «Динамо», так как мы не знаем, с кем ещe клуб ведeт переговоры. Нам обозначили цели, и мы готовы принять предложение «Динамо».

    Что касается возраста, то пример Юрия Сeмина показывает, что возраст не даeт повода для беспокойства. Луческу полон сил и готов работать. Будем ждать от «Динамо» окончательного решения», – сказал агент.

    • В субботу пост главного тренера «Динамо» покинул Дмитрий Хохлов.
    • По итогам 12 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своeм активе 10 очков.
    • Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.10.2019 23:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +803

      Mariner 2 минуты назад

      Обиженный тренер для обиженной команды, а на обиженных воду возят. А ещё их в опу имеют все кому не лень. Короче петушиный уголок в РПЛ открывается )))

      0
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      Рейтинг: +14533

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Сильная мотивация.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7539

      parevg 29 минут назад

      Что, снова на лимит будет жаловаться?

      0
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      Рейтинг: +3587

      paracetamol 1 час назад

      Что-то Зенит ему недоплатил и он хочет слупить должок с Динамы?

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