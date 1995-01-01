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    Тренер «Динамо» Новиков: «Моя задача – добросовестно и полноценно сделать свою работу»

    Кирилл Новиков поделился эмоциями от назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо».

    «Прежде всего благодарен клубу за доверие и поступившее предложение. Прекрасно отдаю себе отчет в том, какую ответственность беру на себя.

    Не собираюсь делать никаких скидок на приставку «и.о.». Моя задача – добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей.

    Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции.

    С молодежкой у нас тоже не сразу появились победы, и я знаю, с какими сложностями сопряжено строительство команды обновленным составом.

    Нагрузка сейчас вырастет многократно, но я этому только рад, ведь есть возможность попробовать свои силы на уровне Премьер-лиги.

    Первоочередная задача – наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед», – высказался Новиков.

    • В главной команде «Динамо» Новиков сменил Дмитрия Хохлова, который в субботу подал в отставку.
    • После 12 туров москвичи занимают в таблице чемпионата России 15-е место.

    «Динамо» назначило Новикова исполняющим обязанности главного тренера

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7453

      alex1951 21 минуту назад

      Товарищ Новиков,так вы и есть тот самый Петреску?
      Добро пожаловать в палату №6)))

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      Рейтинг: +6191

      FanatSerj 27 минут назад

      посмотрим посмотрим, если сейчас все забегают, в ворота попадать ВДРУГ начнут, значит сливали )) Если опять ничего не поменяется, то ту надо готовиться к десанту пейнтбольщиков на базу команды ))

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      Рейтинг: +1590

      Борат 1 час назад

      ждём в фнл!

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      Рейтинг: +261

      Spinorr 1 час назад

      А что, Хохлов делал ее недобросовестно и неполноценно?!

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      Рейтинг: +6191

      FanatSerj > Spinorr 29 минут назад

      бил их в раздевалке не от всей души ))))

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