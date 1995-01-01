Тренер «Динамо» Новиков: «Моя задача – добросовестно и полноценно сделать свою работу»

Кирилл Новиков поделился эмоциями от назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо».

«Прежде всего благодарен клубу за доверие и поступившее предложение. Прекрасно отдаю себе отчет в том, какую ответственность беру на себя.

Не собираюсь делать никаких скидок на приставку «и.о.». Моя задача – добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей.

Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции.

С молодежкой у нас тоже не сразу появились победы, и я знаю, с какими сложностями сопряжено строительство команды обновленным составом.

Нагрузка сейчас вырастет многократно, но я этому только рад, ведь есть возможность попробовать свои силы на уровне Премьер-лиги.

Первоочередная задача – наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед», – высказался Новиков.

В главной команде «Динамо» Новиков сменил Дмитрия Хохлова , который в субботу подал в отставку.

, который в субботу подал в отставку. После 12 туров москвичи занимают в таблице чемпионата России 15-е место.

«Динамо» назначило Новикова исполняющим обязанности главного тренера