Сегодня Ибрагимович откроет собственную статую около стадиона «Мальме»

Скромность у Ибры зашкаливает.
Сегодня форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович станет свидетелем открытия собственной статуи возле стадиона «Мальме».
«Увидимся во вторник у стадиона «Мальме», где я открою свою статую. Златан делает свободным доступ на церемонию открытия для всех учеников школ города Мальме», – написал Ибрагимович.
- Заказчиком скульптуры высотой 2,7 метра и весом 500 кг является Шведская ассоциация футбола.
- Проектированием статуи занимался скульптор Питер Линде.
- Форвард выступал за основную команду «Мальме» с 1999 по 2001 год.