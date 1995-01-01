Сегодня Ибрагимович откроет собственную статую около стадиона «Мальме»

Сегодня форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович станет свидетелем открытия собственной статуи возле стадиона «Мальме».

«Увидимся во вторник у стадиона «Мальме», где я открою свою статую. Златан делает свободным доступ на церемонию открытия для всех учеников школ города Мальме», – написал Ибрагимович.