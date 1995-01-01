Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Сегодня Ибрагимович откроет собственную статую около стадиона «Мальме»

    Сегодня форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович станет свидетелем открытия собственной статуи возле стадиона «Мальме».

    «Увидимся во вторник у стадиона «Мальме», где я открою свою статую. Златан делает свободным доступ на церемонию открытия для всех учеников школ города Мальме», – написал Ибрагимович.

    • Заказчиком скульптуры высотой 2,7 метра и весом 500 кг является Шведская ассоциация футбола.
    • Проектированием статуи занимался скульптор Питер Линде.
    • Форвард выступал за основную команду «Мальме» с 1999 по 2001 год.

    Источник: Твиттер Златана Ибрагимовича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:42
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +125

      Борис23 9 минут назад

      Скромность у Ибры зашкаливает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +814

      Niko 57 минут назад

      Ты всего лишь человек. Интересно что ты умеешь ещё, кроме гонять мячик по полю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +608

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      маразм крепчал у футболистов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Санёк 17 > talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      А кто ещё кроме него маразмом страдает?не ПЕЛЕ, МАРАДОНА, МЕССИ, РОНАЛДУ? только он)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73931
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru