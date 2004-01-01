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    Жена Икарди: «Интер» скучал по Мауро. Он забил 8 голов в 11 матчах с «Ювентусом»

    Ванда Нара, жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, выразила уверенность, что «Интеру» не хватало ее супруга в матче 7-го тура Серии А против «Ювентуса».

    «Конечно, мы смотрели матч между «Интером» и «Ювентусом». Казалось, что в первом тайме «Интер» должен был сделать больше.

    Икарди не скучал по этой игре, это «Интер» скучал по нему. Им не хватает Икарди в Серии А и Лиге чемпионов. Мауро забил 8 голов в 11 матчах с «Ювентусом», – сказала Нара.

    • «Ювентус» обыграл «Интер» со счетом 2:1.
    • Икарди в начале сентября ушел в «ПСЖ» на правах аренды.
    • До этого аргентинец на протяжении шести сезонов выступал за «Интер» и забил 124 гола в 219 матчах.

    Источник: Football Italia

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