Жена Икарди: «Интер» скучал по Мауро. Он забил 8 голов в 11 матчах с «Ювентусом»

Ванда Нара, жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, выразила уверенность, что «Интеру» не хватало ее супруга в матче 7-го тура Серии А против «Ювентуса».

«Конечно, мы смотрели матч между «Интером» и «Ювентусом». Казалось, что в первом тайме «Интер» должен был сделать больше.

Икарди не скучал по этой игре, это «Интер» скучал по нему. Им не хватает Икарди в Серии А и Лиге чемпионов. Мауро забил 8 голов в 11 матчах с «Ювентусом», – сказала Нара.