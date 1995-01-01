Мамаев: «В тюрьме понял значение слова «друг». Со мной остались единицы – по пальцам одной руки пересчитать можно»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как изменилось его мировоззрение после нахождения в заключении.

«Ценность футбола стала выше? Да вообще всего! И на многие вещи в жизни у меня поменялись взгляды. Семейные отношения, отношение к людям в целом.

Понял значение слова «друг». Многие люди не то чтоб отвернулись, а говорили про поддержку в любой ситуации, но повели себя немножко по-другому. Это не упрек, нет. Но со мной остались единицы – по пальцам одной руки пересчитать можно», – сказал Мамаев.

В октябре прошлого года суд арестовал футболиста за участие в двух драках в центре Москвы.

В мае спортсмена приговорили к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима.

С 4 июля отбывал наказание в колонии в Белгородской области.

17 сентября был освобождeн по УДО.

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