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    Мамаев: «В тюрьме понял значение слова «друг». Со мной остались единицы – по пальцам одной руки пересчитать можно»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как изменилось его мировоззрение после нахождения в заключении.

    «Ценность футбола стала выше? Да вообще всего! И на многие вещи в жизни у меня поменялись взгляды. Семейные отношения, отношение к людям в целом.

    Понял значение слова «друг». Многие люди не то чтоб отвернулись, а говорили про поддержку в любой ситуации, но повели себя немножко по-другому. Это не упрек, нет. Но со мной остались единицы – по пальцам одной руки пересчитать можно», – сказал Мамаев.

    • В октябре прошлого года суд арестовал футболиста за участие в двух драках в центре Москвы.
    • В мае спортсмена приговорили к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима.
    • С 4 июля отбывал наказание в колонии в Белгородской области.
    • 17 сентября был освобождeн по УДО.

    Мамаев: «Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен его руководству»

    Мамаев – о переговорах с «Ростовом»: «Эмоционально не был готов, что люди настолько заинтересованы будут»

    Источник: YouTube-канал «Пластика»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      Алекс636363 1 минуту назад

      есть пословица: платон мне друг, но истина дороже

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      Рейтинг: +129

      Алекс636363 6 минут назад

      это если бы он убил кого-нибудь, его тоже поддерживать? правильно сделали. вел себя с кокориным как быдло - получай

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      Рейтинг: +5243

      Агасфер 14 минут назад

      Если друг оказался вдруг
      не вратарь,не хавбек,а зэк,
      если сразу не разберёшь-
      у параши вздремнёшь,
      парня срочно тяни в тюрьму,
      скучно стулом бить одному,
      на тюремном дворе поймёшь-
      плох он,или хорош!

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