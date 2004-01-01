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    Мамаев: «Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен его руководству»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что не держит зла на свой бывший клуб «Краснодар».

    «Каждый клуб — своя маленькая история. «Торпедо» — своя, ЦСКА — своя, «Краснодар» — своя. Шесть лет назад я переходил в «Краснодар», который никто не знал. Сейчас все его знают в Европе. Сейчас новый город, новая команда, очень интересно.

    Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен его руководству, что мы прошли такой путь, добились многого, — сказал Мамаев в интервью жене Алане на ее ютуб-канале.

    • В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы. Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
    • 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно. Сразу после этого «Краснодар» разорвал контракт с футболистом.
    • Мамаев подписал соглашение с «Ростовом».

    «Впечатления отличные, все супер»: Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

    Источник: Ютуб-канал «Пластика»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7450

      alex1951 14 минут назад

      Мамай,это всего лишь красивые слова....Тема не раскрыта..
      Расскажи электорату ,за что ,конкретно,ты благодарен,не надо темнить...
      мы жеж твои фаны.

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