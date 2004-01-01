Мамаев: «Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен его руководству»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что не держит зла на свой бывший клуб «Краснодар».

«Каждый клуб — своя маленькая история. «Торпедо» — своя, ЦСКА — своя, «Краснодар» — своя. Шесть лет назад я переходил в «Краснодар», который никто не знал. Сейчас все его знают в Европе. Сейчас новый город, новая команда, очень интересно.

Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен его руководству, что мы прошли такой путь, добились многого, — сказал Мамаев в интервью жене Алане на ее ютуб-канале.

В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы. Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.

17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно. Сразу после этого «Краснодар» разорвал контракт с футболистом.

Мамаев подписал соглашение с «Ростовом».

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