Мамаев: «Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен его руководству»

Мамай,это всего лишь красивые слова....Тема не раскрыта..
Расскажи электорату ,за что ,конкретно,ты благодарен,не надо темнить...
мы жеж твои фаны.
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что не держит зла на свой бывший клуб «Краснодар».
«Каждый клуб — своя маленькая история. «Торпедо» — своя, ЦСКА — своя, «Краснодар» — своя. Шесть лет назад я переходил в «Краснодар», который никто не знал. Сейчас все его знают в Европе. Сейчас новый город, новая команда, очень интересно.
Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен его руководству, что мы прошли такой путь, добились многого, — сказал Мамаев в интервью жене Алане на ее ютуб-канале.
- В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы. Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
- 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно. Сразу после этого «Краснодар» разорвал контракт с футболистом.
- Мамаев подписал соглашение с «Ростовом».
«Впечатления отличные, все супер»: Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»