«Впечатления отличные, все супер»: Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе новой команды.

– С начала этой недели ты тренировался по индивидуальной программе. Как себя чувствуешь?

– Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.

– Как тебя приняли в команде?

– Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.

– В соцсетях болельщики «Ростова» пишут тебе слова поддержки, некоторые ждут окончания тренировок, чтобы сфотографироваться.

– Большое спасибо им. Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка.

Мамаев перешел в «Ростов» на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт до лета 2021 года с опцией продления ещe на один сезон.