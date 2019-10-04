Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    «Впечатления отличные, все супер»: Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе новой команды.

    – С начала этой недели ты тренировался по индивидуальной программе. Как себя чувствуешь?

    – Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.

    – Как тебя приняли в команде?

    – Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.

    – В соцсетях болельщики «Ростова» пишут тебе слова поддержки, некоторые ждут окончания тренировок, чтобы сфотографироваться.

    – Большое спасибо им. Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка.

    • Мамаев перешел в «Ростов» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до лета 2021 года с опцией продления ещe на один сезон.

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:00
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1327

      den161 41 минуту назад

      Желаю мамаю забить краснодару решающие голы в домашней игре весной )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2791

      vgarakh 1 час назад

      Придется ко двору, сомнений нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5855

      mihail200606 1 час назад

      Ну ещё бы..)) щас даже в каком нибудь уралане ему все супер было бы))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      lek! 1 час назад

      Валера собрал хорошую команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      koli4ka 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а в Ростове макароны во сколько выдают???

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1954

      Виталий Орехов > koli4ka 1 час назад

      Дружбан, в Ростове все больше раки с пивом, а не макароны ПОдают!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73894
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru