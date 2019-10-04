«Впечатления отличные, все супер»: Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

Желаю мамаю забить краснодару решающие голы в домашней игре весной )))
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе новой команды.
– С начала этой недели ты тренировался по индивидуальной программе. Как себя чувствуешь?
– Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.
– Как тебя приняли в команде?
– Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.
– В соцсетях болельщики «Ростова» пишут тебе слова поддержки, некоторые ждут окончания тренировок, чтобы сфотографироваться.
– Большое спасибо им. Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка.
- Мамаев перешел в «Ростов» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт до лета 2021 года с опцией продления ещe на один сезон.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) October 4, 2019