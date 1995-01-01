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    Мамаев – о переговорах с «Ростовом»: «Эмоционально не был готов, что люди настолько заинтересованы будут»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, почему он выбрал именно донской клуб для продолжения карьеры.

    «В первую очередь меня поразила первая моя встреча с руководством и с главным тренером [Валерием Карпиным]. Я не ожидал такой встречи. Эмоционально, наверное, не был готов, что люди настолько заинтересованы будут. Это было настолько тепло, искренне, от души, что я даже как-то встал в ступор. Было безумно приятно.

    И они после первой встречи, после разговора заставили меня прям очень сильно задуматься, чтобы перейти в «Ростов». Это был один из ключевых моментов в принятии решения. Потом уже, поговорив с ними, я более стал интересоваться командой, клубом.

    Понял, что клуб на данный момент выстраивается очень серьезного уровня. Показатели сейчас в турнирной таблице очень хорошие. По игре очень сильно, считаю, выглядит сейчас «Ростов», я был на матче с «Динамо». Состав очень серьезный, руководители... Амбициозный тренер, который, я вижу, дает и результат, и ставит очень хорошую игру», – сказал Мамаев.

    • Мамаев перешел в «Ростов» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до лета 2021 года с опцией продления ещe на один сезон.

    Мамаев: «Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен его руководству»

    Источник: YouTube-канал «Пластика»

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