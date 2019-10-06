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    Тиль, Понсе и Бакаев не сыграли с «Краснодаром» по рекомендации врачей

    Пресс-служба «Спартака» объяснила отсутствие ключевых игроков команды в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

    Согласно официальному сайту московского клуба, из-за травм матч с «Краснодаром» вынуждены были пропустить Роман Зобнин, Самуэль Жиго и Айртон. Из-за болезни не вышел на поле Андре Шюррле. По рекомендациям медицинского штаба остались вне стартового состава Гус Тиль, Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев.

    • «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ после 12 сыгранных туров.
    • В активе москвичей 14 очков.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 23:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1122

      mahan 2 минуты назад

      Хорошо поработала команда пиджака, почти весь основной состав травмирован. Пид...сы

      0
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      Рейтинг: +11076

      sssrspartak 17 минут назад

      а кто играл то?мож им и играть,если крупно не проиграли?как хорошо,что не смотрел игру!уже в который раз!

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