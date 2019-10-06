Тиль, Понсе и Бакаев не сыграли с «Краснодаром» по рекомендации врачей

Хорошо поработала команда пиджака, почти весь основной состав травмирован. Пид...сы
Пресс-служба «Спартака» объяснила отсутствие ключевых игроков команды в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
Согласно официальному сайту московского клуба, из-за травм матч с «Краснодаром» вынуждены были пропустить Роман Зобнин, Самуэль Жиго и Айртон. Из-за болезни не вышел на поле Андре Шюррле. По рекомендациям медицинского штаба остались вне стартового состава Гус Тиль, Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев.
- «Спартак» занимает 12-е место в таблице РПЛ после 12 сыгранных туров.
- В активе москвичей 14 очков.