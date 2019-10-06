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    РПЛ. «Ростов» в Москве победил ЦСКА

    «Ростов» в матче 12-го тура РПЛ обыграл на выезде ЦСКА – 3:1. Дубль в составе победителей оформил полузащитник Хорен Байрамян, еще один гол на счету Эльдора Шомуродова.

    Команда Валерия Карпина набрала 26 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на четвертое место (25 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Байрамян, 11; 0:2 – Байрамян, 44; 0:3 – Шомуродов, 61; 1:3 – Влашич, 90+3 (с пенальти).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа (Сантос, 46), Шарлия, Ахметов (Бистрович, 89), Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов.

    Ростов: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 85), Байрамян (Логашов, 77), Попов, Глебов (Зайнутдинов, 58), Хаджикуданич, Норманн, Шомуродов.

    Предупреждения: Фернандес, 30 – Глебов, 12; Саплинов, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2019 18:27
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    Комментарии138
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      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский 7 октября 2019, 12:40

      Ростов хорошо играл , жаль счет не по игре, надо было пяток забить.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +3582

      CSKA57 6 октября 2019, 22:52

      Коней обыграть сегодня не большая проблема. Это доказали болгары, испанцы и сегодня Ростов. Фактически, команда не прогрессирует, об этом сказал сегодня и Широков. Физическая подготовка не на высшем уровне. Команда не может быстро вернуться из нападения в защиту. Защитники уступают в скорости нападающим соперников. Эту проблему ЦСКА активно используют все думающие тренеры. Что ни контратака, то гол. У нападающих нет поставленного удара по воротам, защита не сыграна. Плюс к этому полный лазарет травмированных. Вопрос тренерскому штабу: неужели все игроки ЦСКА такие хрустальные? Поэтому, Гончаренко еще работать и работать!

      2
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      Рейтинг: +206

      andromend 6 октября 2019, 22:23

      Валеру никогда не любил ни как игрока, ни как тренера.Но надо признать,что как тренер Карпин растет и довольно быстро.Мотиватором он был всегда хорош, а вот мысли в игре не хватало.Глядя на нынешний Ростов, можно сказать,что Валера переигрывает многих тренеров РПЛ.Вот и коней сегодня Ростов просто тактически обыграл,плюс немеренная самоотдача игроков и без шансов у ЦСКА.Вызывает уважение работа Карпина

      6
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      Рейтинг: +101025

      zigbert 6 октября 2019, 22:08

      Ростов с победой! Такие победы поднимают боевой дух.

      10
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 6 октября 2019, 21:32

      Для всех регионов если вы не любите Москву только за их клубы то ладно, но если ещё и за высокие зарплаты не любите спешу огорчить или обрадывать зарплаты тут тоже низкие, так что если вы приедете на стандартную работу ни хрена вы здесь ничего не заработаете, наё..вают ещё хлеще чем у вас в регионах.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 октября 2019, 21:17

      Ну как тут "михайлычелюбы",живы ещё???

      0
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      Рейтинг: +3590

      Axe111 6 октября 2019, 20:29

      Главное что б договорняков поменьше и все псевдо ВЕЛИКИЕ МОСКОВСКИЕ команды и газовик будут в серединке там где то

      0
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 6 октября 2019, 19:58

      Карпин молодец. И игроков набрал, и тренерский состав укрепил. Бабурин просто хорош. Как и Байрамян. Аренда в Рубин пошла им на пользу.

      6
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 6 октября 2019, 19:47

      Ростов красавцы! А так Чемпионат весёленький! Если так дальше будет, то Чемпион точно в последнем туре определится!

      4
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 6 октября 2019, 19:44

      Всё по делу,Ростов с победой.

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