«Собака лает, караван идет». Фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко

Да,караван то идёт,только вот куда-неизвестно.Сейчас вот Ростов их порядком кружит,могут и заплутать.
Болельщики ЦСКА поддержали главного тренера команды Виктора Гончаренко на матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».
Фанаты армейцев развернули баннер с надписью «Михалыч, мы с тобой! Собака лает, караван идет».
- Гончаренко подвергся критике после двух поражений ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.
- В РПЛ московский клуб идет в лидерах.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА – «Ростов».