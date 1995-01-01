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    «Собака лает, караван идет». Фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко

    Болельщики ЦСКА поддержали главного тренера команды Виктора Гончаренко на матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».

    Фанаты армейцев развернули баннер с надписью «Михалыч, мы с тобой! Собака лает, караван идет».

    • Гончаренко подвергся критике после двух поражений ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.
    • В РПЛ московский клуб идет в лидерах.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА – «Ростов».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии9
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      Рейтинг: +97

      Серж 69 16 минут назад

      Да,караван то идёт,только вот куда-неизвестно.Сейчас вот Ростов их порядком кружит,могут и заплутать.

      0
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      Рейтинг: +1023

      омск55 17 минут назад

      Плохо поддержали ЦСКА проиграл

      0
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      Рейтинг: -569

      DonBaton 22 минуты назад

      Обсосы лошадиные будут сосать вместе со своим зооцирком

      1
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      Рейтинг: +3482

      порт 26 минут назад

      Карп скушал коня, собакой закусил.

      0
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      Рейтинг: +40

      elessar arnor 28 минут назад

      после матча иначе скажут, на выход картоха

      1
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      Рейтинг: +449

      Я - легенда 31 минуту назад

      Поддержка тренера - это хорошо. Ну, только не караван, а как там называется у лошадей... А, табун! )))

      1
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      Рейтинг: +8675

      DeStar 46 минут назад

      посмотрим что будет после матча с ростовом. Хз как к нему относится, я имею ввиду как к тренеру. Вроде катастрофы с ним нет, цска в рпл в лидерах. ну сейчас будет на 2 очка отставать, а вот в ле ужас ... значит скорее " неуд" пока за сезон

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      Рейтинг: +288

      СвинкаСправедливости 53 минуты назад

      Я так и не понял, кому там лаять на Ганчаренко, кроме болельщиков ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +14

      Soccer24 55 минут назад

      Сейчас ещё и Ростову сольем :(

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