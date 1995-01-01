Еременко пропустит матч с ЦСКА из-за температуры

Стала известна причина, по которой полузащитник «Ростова» Роман Еременко не сыграет в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА.

Финский футболист пропустит игру из-за недомогания. Накануне встречи у него резко поднялась температура.

Матч ЦСКА – «Ростов» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене». Начало – в 16:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

В 11 играх чемпионата России Еременко забил один гол и сделал три ассиста.

Ахметов, Влашич и Чалов выйдут с первых минут у ЦСКА; Чернов, Попов и Шомуродов сыграют у «Ростова»