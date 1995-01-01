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    Еременко пропустит матч с ЦСКА из-за температуры

    Стала известна причина, по которой полузащитник «Ростова» Роман Еременко не сыграет в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА.

    Финский футболист пропустит игру из-за недомогания. Накануне встречи у него резко поднялась температура.

    • Матч ЦСКА – «Ростов» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене». Начало – в 16:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
    • В 11 играх чемпионата России Еременко забил один гол и сделал три ассиста.

    Ахметов, Влашич и Чалов выйдут с первых минут у ЦСКА; Чернов, Попов и Шомуродов сыграют у «Ростова»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1130

      Boeung777 8 минут назад

      Жаль, его креатива будет не хватать на поле.

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