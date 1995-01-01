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    Ахметов, Влашич и Чалов выйдут с первых минут у ЦСКА; Чернов, Попов и Шомуродов сыграют у «Ростова»

    Известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 12-го тура чемпионата России.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Ростов: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикуданич, Норманн, Шомуродов.

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии13
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      Рейтинг: +5307

      GoLenaStop 4 минуты назад

      Ростсельмаш!
      Надо выиграть у потухшего ЦСКА.
      Сильная армия - это хорошо, но кто всех кормит?
      Игра в Е-зоне и дадим всем покушать...
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!
      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +273

      111ax 8 минут назад

      вперёд цска! ростову удачи

      0
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      Рейтинг: +4819

      84aivengo 12 минут назад

      болею за армейцев.... но сегодня пожелаю удачи ростову...

      2
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      Рейтинг: +1221

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 минут назад

      Ростов, удачи!
      Лыжники играют в футбол на лыжах.

      2
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      Рейтинг: +3422

      Viper for CSKA 35 минут назад

      Красивой игры, отсутствия судебных ошибок и обеим командам избежать травм. Армейцы, вперёд!

      0
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      Рейтинг: +387

      kazak161 > Viper for CSKA 13 минут назад

      ВСЕМ БЕЗ ТРАВМ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      kazak161 38 минут назад

      Битва будет знатная! В ПЕРЕД РОСТОВ-НА-ДОНУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +1012

      neim 43 минуты назад

      Пожелаю ЦСКА удачи !

      0
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      Рейтинг: +1012

      neim 44 минуты назад

      Ох, наверное заруба будет. Надо бы посмотреть.
      Подскажите только, на всякий случай. Установил SopCast, но не знаю как пользоваться. Где брать ссылку ? И её достаточно просто вставить в строке программы и всё ?

      0
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      Рейтинг: +387

      kazak161 45 минут назад

      Только Ростов и только Победа!

      4
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      Рейтинг: +33266

      portero 50 минут назад

      Вперед Ростов!
      за победой!

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