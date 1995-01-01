Ахметов, Влашич и Чалов выйдут с первых минут у ЦСКА; Чернов, Попов и Шомуродов сыграют у «Ростова»

Ростсельмаш!
Надо выиграть у потухшего ЦСКА.
Сильная армия - это хорошо, но кто всех кормит?
Игра в Е-зоне и дадим всем покушать...
РОСТСЕЛЬМАШ!!!
Удачи!
Известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на матч 12-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Ростов: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикуданич, Норманн, Шомуродов.
- Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет онлайн-трансляцию встречи.