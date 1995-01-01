Азмун: «Матч с «Уралом» был непростой, потому что «Зенит» играет каждые три дня»

Молодец !! Гол+пас , в последних матчах стал возвращаться к своему нормальному состоянию . Так держать !!! Во втором голе не пожадничал , отдал пас Оздоеву , здорово !
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал интервью после победы над «Уралом» (3:1) в 12-м туре чемпионата России.
– Матч был непростой, потому что мы играем каждые три дня. С физической точки зрения было немного трудно.
Несмотря на это мы профессионалы и должны делать свою работу.
– Что случилось в первые 10-12 минут второго тайма? Было ощущение, что после первых 45 минут просто успокоились.
– Это футбол. Иногда, ведя в счете 2:0, ты немного успокаиваешься. У нас хороший тренер, профессиональные футболисты, которые при любых обстоятельствах могут вернуть нас в нужное русло.
Поздравляю всех болельщиков «Зенита» с победой.
- Форвард сборной Ирана забил третий гол и ассистировал в моменте с голом полузащитника Магомеда Оздоева.
- Команда Сергея Семака вышла на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.