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    Азмун: «Матч с «Уралом» был непростой, потому что «Зенит» играет каждые три дня»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал интервью после победы над «Уралом» (3:1) в 12-м туре чемпионата России.

    – Матч был непростой, потому что мы играем каждые три дня. С физической точки зрения было немного трудно.

    Несмотря на это мы профессионалы и должны делать свою работу.

    – Что случилось в первые 10-12 минут второго тайма? Было ощущение, что после первых 45 минут просто успокоились.

    – Это футбол. Иногда, ведя в счете 2:0, ты немного успокаиваешься. У нас хороший тренер, профессиональные футболисты, которые при любых обстоятельствах могут вернуть нас в нужное русло.

    Поздравляю всех болельщиков «Зенита» с победой.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1922

      knikos 8 минут назад

      Молодец !! Гол+пас , в последних матчах стал возвращаться к своему нормальному состоянию . Так держать !!! Во втором голе не пожадничал , отдал пас Оздоеву , здорово !

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      Рейтинг: +61

      tushkanlz 1 час назад

      Дык,работа такая... И совсем не бесплатно! А тяжело... так и на пенсии люди работают, и каждый день, и не за ваши "копейки", и не ноют!!

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