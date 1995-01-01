Азмун: «Матч с «Уралом» был непростой, потому что «Зенит» играет каждые три дня»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал интервью после победы над «Уралом» (3:1) в 12-м туре чемпионата России.

– Матч был непростой, потому что мы играем каждые три дня. С физической точки зрения было немного трудно.

Несмотря на это мы профессионалы и должны делать свою работу.

– Что случилось в первые 10-12 минут второго тайма? Было ощущение, что после первых 45 минут просто успокоились.

– Это футбол. Иногда, ведя в счете 2:0, ты немного успокаиваешься. У нас хороший тренер, профессиональные футболисты, которые при любых обстоятельствах могут вернуть нас в нужное русло.

Поздравляю всех болельщиков «Зенита» с победой.