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    Член совета ФИФА Кристиллин: «Семья Аньелли и «Ювентус» заблокировали возвращение Конте»

    Член совета ФИФА Эвелина Кристиллин и партнер семьи Аньелли, владеющей «Ювентусом», рассказала о ситуации с Антонио Конте.

    Летом итальянец хотел вернуться на должность главного тренера туринского клуба.

    «Известно, что Конте хотел возглавить «Ювентус», но на его возвращение существовал четкий запрет. Именно семья Аньелли и клуб заблокировали его назначение на должность главного тренера», – Football Italia цитирует Кристиллин.

    • В итоге Конте возглавил «Интер». За шесть туров Серии А миланский клуб набрал стопроцентный показатель и лидирует в таблице.
    • Сегодня, 6-го октября, «Интер» примет «Ювентус» в рамках седьмого тура. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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