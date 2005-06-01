Член совета ФИФА Кристиллин: «Семья Аньелли и «Ювентус» заблокировали возвращение Конте»

Член совета ФИФА Эвелина Кристиллин и партнер семьи Аньелли, владеющей «Ювентусом», рассказала о ситуации с Антонио Конте.

Летом итальянец хотел вернуться на должность главного тренера туринского клуба.

«Известно, что Конте хотел возглавить «Ювентус», но на его возвращение существовал четкий запрет. Именно семья Аньелли и клуб заблокировали его назначение на должность главного тренера», – Football Italia цитирует Кристиллин.