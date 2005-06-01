Кришито не доиграл матч с «Миланом». Его унесли на носилках из-за травмы

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал на своем поле «Милан» (1:2).

На 11-й минуте встречи защитник хозяев, бывший игрок «Зенита» Доменико Кришито получил травму задней поверхности бедра. 32-летний итальянец смог покинуть поле только с помощью носилок. О сроках восстановления Кришито не сообщается.