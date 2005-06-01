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    Кришито не доиграл матч с «Миланом». Его унесли на носилках из-за травмы

    В матче 9-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал на своем поле «Милан» (1:2).

    На 11-й минуте встречи защитник хозяев, бывший игрок «Зенита» Доменико Кришито получил травму задней поверхности бедра. 32-летний итальянец смог покинуть поле только с помощью носилок. О сроках восстановления Кришито не сообщается.

    • Кришито является воспитанником «Дженоа».
    • В 2011 году игрок перешел в «Зенит». Сумма трансфера составила 15 млн евро.
    • Летом 2018 года Кришито вернулся в генуэзский клуб, перейдя в «Дженоа» на правах свободного агента.

    Источник: Бомбардир.ру

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