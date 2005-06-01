Кришито не доиграл матч с «Миланом». Его унесли на носилках из-за травмы

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал на своем поле «Милан» (1:2).
На 11-й минуте встречи защитник хозяев, бывший игрок «Зенита» Доменико Кришито получил травму задней поверхности бедра. 32-летний итальянец смог покинуть поле только с помощью носилок. О сроках восстановления Кришито не сообщается.
- Кришито является воспитанником «Дженоа».
- В 2011 году игрок перешел в «Зенит». Сумма трансфера составила 15 млн евро.
- Летом 2018 года Кришито вернулся в генуэзский клуб, перейдя в «Дженоа» на правах свободного агента.