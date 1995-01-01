Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    «Майнц» установил рекорд Бундеслиги, реализовав 25-й пенальти подряд

    В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Падерборн» принимал на своем поле «Майнц» (1:2).

    В этой встрече «Майнц» установил рекорд чемпионата Германии, реализовав 25-й пенальти подряд. Точным ударом с 11-метровой отметки отметился защитник гостей Даниэль Бросински.

    Предыдущим рекордсменом Бундеслиги по этому показателю был «Бохум», остановившийся на 24-х забитых пенальти кряду.

    • После семи сыгранных туров «Майнц» занимает 13-е место в таблице, имея в своем активе шесть очков.
    • «Бохум» занимает последнее место во второй Бундеслиге.

    Источник: OptaFranz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73912
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru