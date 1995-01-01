«Майнц» установил рекорд Бундеслиги, реализовав 25-й пенальти подряд

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Падерборн» принимал на своем поле «Майнц» (1:2).

В этой встрече «Майнц» установил рекорд чемпионата Германии, реализовав 25-й пенальти подряд. Точным ударом с 11-метровой отметки отметился защитник гостей Даниэль Бросински.

Предыдущим рекордсменом Бундеслиги по этому показателю был «Бохум», остановившийся на 24-х забитых пенальти кряду.