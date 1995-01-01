Глушаков – о победе над «Уфой»: «У Рамзана Кадырова день рождения, надо было выигрывать»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал итоги матча 12-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

«Сегодня в Грозном праздник — День города. И у нашего шефа Рамзана Ахматовича [Кадырова] день рождения. В любом случае, надо было выигрывать, поздравить наших болельщиков. Турнирная таблица такова, что сегодня ты выигрываешь — оказываешься наверху, проигрываешь — внизу. Все рядом, интересный и непредсказуемый чемпионат.

Гол Анхеля Вилькера? Я думаю, если говорить, что он так бил по воротам, то никто не поверит, да и он сам себе. Он делал подачу — залетело. Как говорится, хороший пас даром не пропадает», – подытожил Глушаков.