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    Глушаков – о победе над «Уфой»: «У Рамзана Кадырова день рождения, надо было выигрывать»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал итоги матча 12-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

    «Сегодня в Грозном праздник — День города. И у нашего шефа Рамзана Ахматовича [Кадырова] день рождения. В любом случае, надо было выигрывать, поздравить наших болельщиков. Турнирная таблица такова, что сегодня ты выигрываешь — оказываешься наверху, проигрываешь — внизу. Все рядом, интересный и непредсказуемый чемпионат.

    Гол Анхеля Вилькера? Я думаю, если говорить, что он так бил по воротам, то никто не поверит, да и он сам себе. Он делал подачу — залетело. Как говорится, хороший пас даром не пропадает», – подытожил Глушаков.

    Источник: Rusfootball

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33232

      portero 3 минуты назад

      Победа была заказана и оплачена.

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