«Монако» пропустил уже 19 голов в Лиге 1. Это худший результат клуба за 44 года

В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» проиграл «Монпелье» (1:3).

Таким образом, «Монако» довел число своих пропущенных мячей до 19 в девяти стартовых матчах чемпионата. По информации твиттера OptaJean, это худший результат клуба с сезона-1975/76. Тогда команда из княжества пропустила 22 гола за аналогичное количество сыгранных встреч.