«Монако» пропустил уже 19 голов в Лиге 1. Это худший результат клуба за 44 года

В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» проиграл «Монпелье» (1:3).
Таким образом, «Монако» довел число своих пропущенных мячей до 19 в девяти стартовых матчах чемпионата. По информации твиттера OptaJean, это худший результат клуба с сезона-1975/76. Тогда команда из княжества пропустила 22 гола за аналогичное количество сыгранных встреч.
- В матче с «Монпелье» за две желтые карточки с поля был удален российский полузащитник «Монако» Александр Головин.
- Для Головина эта красная карточка стала третьей, и это менее чем за год.
- После девяти туров «Монако» занимает 14-е место в таблице Лиге 1, имея в своем активе девять очков.