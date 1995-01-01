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    Примера. «Валенсия» победила «Алавес», Черышев не отметился результативными действиями

    В матче 8-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала на «Месталье» «Алавес».

    Валенсийцы одержали победу над 15-й командой лиги благодаря голам Максимилиано Гомеса и Даниэль Парехо. Забитым мячом в составе «Алавеса» отметился нападающий Лукас Перес.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле более 90 минут, но, не отметившись результативными действиями, был заменен в компенсированное время.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Валенсия – Алавес – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гомес, 27; 2:0 – Парехо, 80 (с пенальти); 2:1 – Перес, 89.

    Календарь Примеры

    Таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Андреich 55 минут назад

      Можно было написать, что Денис вывел один на один нападающего, который заработал пенальти)

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