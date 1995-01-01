Примера. «Валенсия» победила «Алавес», Черышев не отметился результативными действиями

В матче 8-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала на «Месталье» «Алавес».

Валенсийцы одержали победу над 15-й командой лиги благодаря голам Максимилиано Гомеса и Даниэль Парехо. Забитым мячом в составе «Алавеса» отметился нападающий Лукас Перес.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле более 90 минут, но, не отметившись результативными действиями, был заменен в компенсированное время.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Валенсия – Алавес – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гомес, 27; 2:0 – Парехо, 80 (с пенальти); 2:1 – Перес, 89.

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