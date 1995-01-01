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    Примера. «Реал» обыграл «Гранаду» в матче с шестью голами, у Азара первые гол и ассист

    Матч восьмого тура чемпионата Испании «Реал»«Гранада» закончился со счетом 4:2.

    В составе хозяев забили нападающий Карим Бензема, полузащитники Эден Азар, Лука Модрич и Хамес Родригес.

    Азар отметился первыми результативными действиями после перехода из «Челси» за 100 миллионов евро. В моменте с голом Модрича бельгиец отдал результативный пас.

    За гостей отличились хавбек Дарвин Мачис и защитник Домингуш Дуарте.

    В первом матче игрового дня «Леванте» на выезде обыграл «Леганес» со счетом 2:1.

    Испания. Примера. 8-й тур

    Реал – Гранада – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 2; 2:0 – Азар, 45+1; 3:0 – Модрич, 61; 3:1 – Мачис, 69 (с пенальти); 3:2 – Дуарте, 78; 4:2 – Хамес, 90+2.

    Леганес – Леванте – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Марти, 45+2 (с пенальти); 0:2 – Кампанья, 49; 1:2 – Брайтвайт, 76.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: -558

      DonBaton 1 час назад

      Среал это натуральное среальное дерьмище,посмешище и сборище неудачников

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      овертайм 1 час назад

      с пятью голами?) 4+2=5))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +324

      nelez 1 час назад

      Не 3-2 а 4-2.
      Информацию хотя бы правильно передайте.

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