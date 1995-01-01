Среал это натуральное среальное дерьмище,посмешище и сборище неудачников
Матч восьмого тура чемпионата Испании «Реал» – «Гранада» закончился со счетом 4:2.
В составе хозяев забили нападающий Карим Бензема, полузащитники Эден Азар, Лука Модрич и Хамес Родригес.
Азар отметился первыми результативными действиями после перехода из «Челси» за 100 миллионов евро. В моменте с голом Модрича бельгиец отдал результативный пас.
За гостей отличились хавбек Дарвин Мачис и защитник Домингуш Дуарте.
В первом матче игрового дня «Леванте» на выезде обыграл «Леганес» со счетом 2:1.
Испания. Примера. 8-й тур
Голы: 1:0 – Бензема, 2; 2:0 – Азар, 45+1; 3:0 – Модрич, 61; 3:1 – Мачис, 69 (с пенальти); 3:2 – Дуарте, 78; 4:2 – Хамес, 90+2.
Голы: 0:1 – Марти, 45+2 (с пенальти); 0:2 – Кампанья, 49; 1:2 – Брайтвайт, 76.