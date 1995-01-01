Примера. «Реал» обыграл «Гранаду» в матче с шестью голами, у Азара первые гол и ассист

Матч восьмого тура чемпионата Испании «Реал» – «Гранада» закончился со счетом 4:2.

В составе хозяев забили нападающий Карим Бензема, полузащитники Эден Азар, Лука Модрич и Хамес Родригес.

Азар отметился первыми результативными действиями после перехода из «Челси» за 100 миллионов евро. В моменте с голом Модрича бельгиец отдал результативный пас.

За гостей отличились хавбек Дарвин Мачис и защитник Домингуш Дуарте.

В первом матче игрового дня «Леванте» на выезде обыграл «Леганес» со счетом 2:1.

Испания. Примера. 8-й тур

Реал – Гранада – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 2; 2:0 – Азар, 45+1; 3:0 – Модрич, 61; 3:1 – Мачис, 69 (с пенальти); 3:2 – Дуарте, 78; 4:2 – Хамес, 90+2.

Леганес – Леванте – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Марти, 45+2 (с пенальти); 0:2 – Кампанья, 49; 1:2 – Брайтвайт, 76.

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