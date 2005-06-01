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    Сарри: «Важность матча с «Интером» для чемпионской гонки близка к нулю»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий перед матчем с «Интером» в седьмом туре чемпионата Италии.

    «Конте – один из лучших тренеров мира, и он это уже доказал. Но я не понимаю подхода тех, кто в этом матче вы хочет увидеть противостояние Конте и Сарри, а не «Интера» и «Ювентуса».

    Важность этого матча для чемпионской гонки близка к нулю. На данный момент слишком рано так думать, ведь впереди еще 31 тур.

    Куда важнее показать на «Сан Сиро» хорошую игру и сильный командный дух. Было бы ошибкой полагать, что судьба титула может решиться в октябре», – сказал итальянец.

    • «Интер» с 18-ю очками лидирует в турнирной таблице. Туринский клуб отстает на два балла и занимает второе место.
    • Встреча состоится завтра, 6-го октября.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +756

      GSmall 52 минуты назад

      Ну если интер победит Юве в этом матче,то можно будет уверенно ставить на их победу в чемпе.Лично моё мнение такого.Все знают кто такой Конте и кто такой Сарри.Один чемпион ,а другой всё время подающий надежду

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      Рейтинг: -39

      sierense > GSmall 6 минут назад

      а если интер-юве первый матч сезона,кто выиграл тот и чемпион?

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