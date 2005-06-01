Сарри: «Важность матча с «Интером» для чемпионской гонки близка к нулю»

Ну если интер победит Юве в этом матче,то можно будет уверенно ставить на их победу в чемпе.Лично моё мнение такого.Все знают кто такой Конте и кто такой Сарри.Один чемпион ,а другой всё время подающий надежду
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий перед матчем с «Интером» в седьмом туре чемпионата Италии.
«Конте – один из лучших тренеров мира, и он это уже доказал. Но я не понимаю подхода тех, кто в этом матче вы хочет увидеть противостояние Конте и Сарри, а не «Интера» и «Ювентуса».
Важность этого матча для чемпионской гонки близка к нулю. На данный момент слишком рано так думать, ведь впереди еще 31 тур.
Куда важнее показать на «Сан Сиро» хорошую игру и сильный командный дух. Было бы ошибкой полагать, что судьба титула может решиться в октябре», – сказал итальянец.
- «Интер» с 18-ю очками лидирует в турнирной таблице. Туринский клуб отстает на два балла и занимает второе место.
- Встреча состоится завтра, 6-го октября.