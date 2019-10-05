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    10 пропущенных голов в двух играх подряд – первый случай для «Тоттенхэма» за 22 года

    Встреча восьмого тура чемпионата Англии «Брайтон & Хов Альбион»«Тоттенхэм» закончилась со счетом 3:0.

    Команда Маурисио Покеттино проиграла второй матч подряд. Во вторник, 1-го октября, лондонцы уступили «Баварии» со счетом 2:7 в групповом этапе Лиги чемпионов.

    10 пропущенных мячей в двух играх подряд – первый случай в истории «Тоттенхэма» за 22 года. Прежде такой случилось в декабре 1997-го года, когда команда уступила «Челси» (1:6) и «Ковентри» (0:4).

    • С 11-ю очками лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: OptaJoe

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    05.10.2019 16:55
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